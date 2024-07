Bola Bola vence e lidera a Série Prata da LSRDF

O Bola Bola FC, representante de Região na Série Prata da Liga Sul Riograndense de Futsal (LSRDF), venceu mais uma e segue firme rumo à classificação para a próxima fase.

O confronto com o Ser Faxinal, de Santa Cruz do Sul, aconteceu no último sábado (6), no Ginásio da Vila Olímpica, em Gramado.

Com gols de Gustavo Melo e Lipe Oliveira, o Bola Bola venceu o confronto por 2 x 1. Desta forma, a equipe da Região está na liderança de sua chave e liderança geral do campeonato.

O próximo compromisso da equipe é contra o Tablada, dia 3 de agosto, em Pelotas.