Baile de Máscaras movimenta Parador Hampel em festa secreta neste sábado 

Os participantes serão conduzidos ao baile em transporte do hotel, após recepção no restaurante do prédio histórico do Hampel, a partir das 21h.

O Parador Hampel recebe o público neste sábado (13) para uma festa secreta, em São Francisco de Paula. O primeiro Baile de Máscaras do hotel não teve o local, nem o cardápio divulgados. A partir das 21h, os participantes serão recepcionados no prédio histórico do Hampel, e, vestidos com máscaras, serão levados ao local do evento. O ingresso é open bar e open food e ainda pode ser adquirido nos canais de reserva do hotel.

Com cardápio inspirado na França, em alusão à Revolução Francesa, a noite idealizada pelo chef Marcos Livi começa com drinks, finger food e vai até o café da manhã. A música será ao vivo e com DJs que seguirão o tema da festa. Logo após ao “esquenta” na sede do Hampel, vans vão conduzir o público ao local do Baile, que se encerra às 3h de domingo. O retorno até o hotel, onde um café da manhã será servido, também ocorrerá com transporte do evento.

Serviço:

O que: Baile de Máscaras

Onde: saída no Parador Hampel (Rua Boca da Serra, 455, Remanso Indianópolis, São Francisco de Paula)

Quando: 13 de julho, das 21h às 3h

Quanto: R$350 (inclui bebidas, comidas e transporte até o local da festa)

Reservas: (54) 99692-9717 ou pelo e-mail reservas@paradorhampel.com

@ferroefogo @paradorhampel

Texto: divulgação.