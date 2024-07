Prestação de contas da campanha da Hasam para os atingidos pelas chuvas no RS

A Hasam Group liderou uma campanha exemplar para arrecadar fundos destinados à produção de móveis essenciais para as famílias afetadas pelas enchentes no Rio Grande do Sul. Durante o período de 4 de maio a 27 de junho de 2024, a iniciativa mobilizou recursos significativos e gerou um impacto positivo nas comunidades atingidas.

O kit de móveis foi totalmente produzido nas instalações da Hasam. Com o objetivo de arrecadar recursos, a campanha conseguiu beneficiar diretamente mil famílias. Foram feitos 500 kits, totalizando 1.500 itens (500 cômodas, 500 balcões de pias e 500 louceiras) e distribuídos em diversos municípios, incluindo Gramado, Canela, Três Coroas, Igrejinha, Taquara, Parobé, além de localidades no Vale do Sinos e na Região Metropolitana de Porto Alegre.

A arrecadação de fundos foi expressiva, alcançando um total de R$ 910.000,00, distribuídos da seguinte forma: PIX na conta bancária (R$ 112.958,41), Vakinha em parceria com a Brocker (R$ 66.800,00) e Evento Boteco do Bill (R$ 10.680,00). O valor total doado pela Hasam e seus fornecedores foi de R$ 719.561,59.

O diretor da Hasam Group, Felipe Werpp, expressou sua gratidão pelo apoio recebido durante a campanha: “É com imensa gratidão que nos dirigimos a vocês. Cada gesto de apoio, cada momento dedicado e cada esforço empreendido foram fundamentais em nossa campanha. Sem vocês nada disso teria sido possível. Obrigado por acreditarem em nossa causa e por se unirem a nós nesta jornada. O impacto positivo que estamos alcançando juntos é a prova de que, quando nos unimos em prol de um objetivo comum, somos capazes de transformar vidas e construir um futuro melhor.”

A Hasam Group agradece a todos os doadores e parceiros que contribuíram para o sucesso desta campanha. Juntos, estamos ajudando a reconstruir vidas e comunidades, demonstrando que a solidariedade e o trabalho coletivo podem fazer a diferença.

Texto e fotos: Hasam/divulgação.