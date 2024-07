Quermesse em Gramado vai celebrar o padroeiro São Pedro com foco na solidariedade

Acontece no sábado, dia 13 de julho, a primeira edição da Quermesse São Pedro da Rua Pedro Benetti, no coração de Gramado. O objetivo do evento é promover a celebração ao padroeiro e incentivar a solidariedade entre moradores e turistas.

A quermesse ocorre das 11 às 17 horas, é uma iniciativa da Paróquia São Pedro e dos empresários da Rua Pedro Benetti.

Com foco nas homenagens ao padroeiro de Gramado, gastronomia e diversão, a quermesse trará o foco solidário. Para isso, cada estabelecimento participante terá uma Mesa Solidária, que inclui opções gastronômicas julinas, com valores populares entre R$20 e R$30.

Di Pietro, Josephina, Padaria São Pedro, Tagliarini, Nápoli Pizzas e Águia Grill preparam guloseimas como cuscuz caipira, cocada no copo, pastel de pinhão, bolo de amendoim, bolo de milho cremoso, quentão, maçã do amor, milho na espiga, pastel assado, chá de maçã, cupcakes, pinhão cozido, pipoca, sagu, arroz doce, massas, bolo de aipim com coco, creme na moranga, amendoim caramelizado, canjica, entre outros.

O valor líquido arrecadado será destinado aos projetos sociais da Paróquia São Pedro, que apoiam famílias mais vulneráveis e afetadas pelas chuvas na região.

O dia será especial com a Rua Pedro Benetti toda decorada com elementos que remetem às tradicionais festas juninas. As mesas solidárias dos empreendimentos participantes terão gastronomia com pratos e comidas típicas da estação e das festas juninas.

O evento também terá chimarródromo com oficina de chimarrão e degustação, shows com músicos locais, feira de produtores locais da agroindústria, artesanato e produção da cidade. A alegria e diversão ficarão por conta de brincadeiras e atividades promovidas em parceria com a escola Santos Dumont. Entre as brincadeiras a tradicional pescaria, rabo de burro, boca do palhaço e oficina de pintura para as crianças.

“Queremos promover um dia de alegria, união e solidariedade, reunindo a comunidade de Gramado, junto com os turistas, para celebrar o padroeiro da cidade e fortalecer os laços”, destaca a Relações Públicas Patrícia Zanotelli, organizadora do evento.

A 1ª Edição da Quermesse São Pedro da Rua Pedro Benetti tem o apoio do Sicredi, Gramadotur, Secretaria de Trânsito e Mobilidade Urbana de Gramado e da Secretaria de Agricultura de Gramado.

SERVIÇO

Quermesse São Pedro da Rua Pedro Benetti

Evento beneficente com entrada gratuita

Data: 13 de julho de 2024

Horário: 11 horas às 17 horas

Local: Rua Pedro Benetti, ao lado da Paróquia São Pedro, Centro, Gramado

Mais informações: (54) 98165-4763 e pelo patricia@patriciazanotelli.com.br