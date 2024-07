Show com Pedro Jules para celebrar o dia Mundial do Rock

No dia Mundial do Rock, 13 de julho, o show “Pedro Jules Acústico” promete animar o fim de tarde no Complexo Esportivo Grande Canelinha, na Vila Miná.

O músico, poeta e compositor Pedro Jules, acompanhado pelo também talentoso músico Davi Camilo, apresentará um show inédito e intimista. Com voz e violão, eles interpretarão composições dos álbuns “Um Fantasma na Multidão” e “Antes que as cores façam sentido”, além de leituras de poemas dos livros “Translúcido” e “Fábula do Afeto”. As obras de Pedro Jules combinam poesia surrealista, folk e psicodelia, oferecendo uma experiência única ao público.

O show começará às 17h, prometendo muita música de qualidade e um clima vibrante para aquecer o sábado de inverno. Em caso de chuva, o evento será transferido para o dia 20 de julho, no mesmo local e horário.

A produção do evento é assinada por Daiene Cliquet Artes, com som a cargo do competente Fernando Martinotto. Este projeto foi contemplado no Edital 08/2023 – Tem Cultura em Canela 2023, financiado por emendas da Câmara de Vereadores.

Texto: Lu Zanatta/divulgação