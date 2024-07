4.3 Tipos de Ativos

Caro leitor, o mercado de investimentos é amplo e novas possibilidades são criadas o tempo todo. Vamos começar entendendo os principais grupos de ativos, lembrando que existem várias metodologias para classificar os tipos de investimentos, para nós o conceito que mais faz sentido é o entendimento que existem 4 grandes grupos: os ativos de segurança, manutenção, crescimento e cíclicos, que são os grupos usados nas principais ferramentas de análise risco retorno.

Os ativos de segurança que tem como função principal a proteção, possuem três características, a primeira é que são regulamentadas, ou seja, possuem um regulamento que diz como devem funcionar. Segundo são regulados, pois existe um órgão controlando seu preço, função feita pelo governo normalmente que fica literalmente ligando e desligando os botões. E terceiro, apresentam baixa rentabilidade, historicamente com média abaixo de 6% ao ano. São exemplos de ativos de segurança os produtos bancários, fundos, produtos de renda fixa atreladas a taxas como SELIC e CDI.

Segundo grupo são os ativos de manutenção, que tem como característica a preservação do capital com uma rentabilidade mensal que será utilizada pelo investidor como fonte de receita. Também são ativos regulamentados, mas não necessariamente regulados, alguns seguem a lei de livre comércio. Possuem rentabilidade média abaixo de 12% ao ano, são exemplos deste grupo de ativos: os imóveis de aluguel, terras produtivas, ações, fundos imobiliários. Algumas reservas de valor, que não possuem renda passiva mensal também são consideradas nesse grupo em função do desempenho histórico de crescimento, tais como ouro, prata e obras de arte, que para algumas metodologias são considerados também ativos de segurança.

Já os ativos de crescimento na maioria das vezes são de renda variável, com potencial maior de crescer o capital e proporcionalmente de maior risco, também regulamentados e de livre comércio, influenciados diretamente pela lei da oferta e procura. A média histórica de rendimento entregue é acima de 12% ao ano, mas o resultado depende diretamente da capacidade do gestor. São exemplos de ativos de crescimento: o mercado de ações, DBRs, opções, câmbios e derivativos.

Para finalizar, vamos aos ativos cíclicos, aqueles que estão vivendo um ciclo fora dos grupos citados anteriormente, podem em algum momento voltar ao seu quadro normal, mas por influência de algum evento encontra-se como uma grande oportunidade e chamam muito a atenção dos investidores, principalmente os com perfil arrojado.

É comum as pessoas ligarem a palavra investimento a mercado financeiro, entretanto ele é apenas uma das possibilidades. O princípio básico de um investimento é gerar algum resultado, com raras exceções em que se busca apenas a proteção do valor investido. Dessa forma, quando falamos de tipos de investimentos podemos estar falando de mercado financeiro, criptoativos, câmbios, título de governo, imóveis, obras de arte, terras produtivas, minérios, negócios, dentre outros. Cada um tem suas potencialidades e riscos, o investidor precisa entender seu estágio atual, objetivos, perfil e fazer as escolhas que lhe permitam alcançar os resultados desejados. A diversificação em múltiplos tipos de ativos sempre é uma boa estratégia, além de diversificar os ativos dentro de cada grupo. Afinal NUNCA se coloca todos os ‘OVOS” na MESMA CESTA, não é MESMO?!