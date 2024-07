Diretor da Folha conversa sobre comunicação com alunos da escola Neusa Mari Pacheco

Caiu na rede, é peixe? Alunos do Ensino Médio trabalham fake news e comunicação em sala de aula

Na última terça (11), o jornalista Francisco Rocha, diretor da Folha de Canela, esteve na Escola Estadual Neusa Mari Pacheco – CIEP, no bairro Canelinha, para conversar com alunos das turmas 211, 212, 221 e 231, que estão trabalhando comunicação em disciplina eletiva de base, no ensino médio.

A turma já havia tratado sobre fake news em aulas anteriores e, agora, decidiu ampliar seus conhecimentos. O tema da disciplina é “Caiu na rede, é peixe?”, que trata sobre as postagens de notícias falsas na internet e o convite do professor Maurício ao jornalista Francisco Rocha foi no sentido de entender como um veículo de comunicação trabalha no combate à fake news e como são buscados os temas que pautam um jornal no dia-a-dia.

Política, eleições, imparcialidade e dificuldades da profissão foram assuntos tratados. Rocha explicou os desafios enfrentados por quem leva notícias à comunidade, tarefa que também tem as suas recompensas.

Os alunos manifestaram o desejo de reativar o projeto de ter um jornal da escola, assim como foi o projeto Mente Aberta, de muito sucesso na Neusa Mari Pacheco. Por sugestão de Rocha, optaram por seguir no caminho atual, trabalhando as informações de interesse da comunidade escolar em um jornal digital.

Neste primeiro momento, a Folha colocou à disposição da escola, através dos alunos do projeto, um espaço semanal dentro da Folha de Canela e do Portal da Folha para a publicação de conteúdos escolhidos e produzidos pelos alunos.

Acompanhara a atividade os professores Mara e Ururaí.