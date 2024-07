Gramadense lança livro “Transparências e transposições – ensaios sobre o existir e o viver em sociedade”

Ana Rita de Calazans Perine fará lançamento do seu livro no dia 18, na Biblioteca Cyro Martins, às 19 horas

Na próxima quinta-feira, 18 de julho, às 19 horas, a Biblioteca Cyro Martins irá receber o projeto ESCRITOR EM CASA que irá apresentar o lançamento do livro “Transparências e transposições – ensaios sobre o existir e o viver em sociedade”, da autora gramadense Ana Rita de Calazans Perine : um mergulho nas questões existenciais, explorando os assombros, encantamentos e delírios que nos atravessam e conectam enquanto seres singulares e plurais. A obra convida os leitores a refletirem sobre o papel das experiências e emoções no cotidiano, oferecendo uma visão profunda e sensível sobre a vida em sociedade.

Além da apresentação do livro, o evento contará com um bate-papo sobre “O Papel Terapêutico da Leitura e da Escrita”. Durante a conversa, os participantes terão a oportunidade de discutir, com base em trechos selecionados do livro, como a leitura pode ampliar mundos e a escrita pode proporcionar maior clareza dos nossos estados emocionais e mentais.

O livro estará disponível para venda na Livraria Bambu e já está disponível em versão eBook na Amazon.

Sobre a autora

Ana Rita de Calazans Perine tem mais de trinta anos dedicados à pesquisa, aplicação e difusão das ciências humanas e afins. Especialista em Desenvolvimento Humano e Transformação Cultural, ela se destaca por fortalecer partilhas e redes transdisciplinares de aprendizado. Como Filósofa Clínica, Ana Rita acompanha processos terapêuticos na área de saúde mental, oferecendo uma abordagem humanizada e integradora.

Ela é também a idealizadora do movimento “Artes, Ciências e Humanidades”, que promove a diversidade de expressão, a confluência de saberes e o caráter emancipatório do pensamento humano. Seu trabalho é uma celebração da pluralidade e uma defesa do diálogo entre diferentes áreas do conhecimento.