Temporada de Inverno: Gramado oferece opções de entretenimento para todas as idades

Muitas opções de entretenimento, hospitalidade de excelência e gastronomia de alto padrão fazem de Gramado um dos principais destinos turísticos brasileiros.

Quando o assunto é diversão para todas as idades, a cidade é uma referência em qualquer época do ano, mas, a temporada de inverno traz com ela um charme a mais.

Para quem vai a Gramado em busca de temperaturas abaixo de zero, não pode deixar de fora do roteiro uma visita ao maior parque com #nevedeverdade do Brasil, Snowland. Ao entrar no empreendimento de mais de 16 mil m² – sendo 8 mil m² dedicados a neve – os visitantes ingressam em um universo fantástico, de magia e emoção.

Um vilarejo alpino, uma grande montanha de neve, show de patinação artística no gelo, espetáculos, flashmob e personagens como Yeti – O adorável homem das neves,a Rainha Ava,a princesa Astrid, os Guardiões da Neve, os ursos polares Nanook e Artkos tornam a aventura inesquecível.

Para quem quer relaxar em águas quentinhas, Acquamotion é a melhor opção. Em meio a exuberante vegetação de uma floresta de araucárias, o primeiro parque aquático termal e indoor da América do Sul possui sete piscinas aquecidas naturalmente a 36° graus. Indoor estão as piscinas de ondas, a com jatos massageadores e bar molhado e a com dois toboáguas de diferentes níveis de adrenalina. Na área externa há mais três, sendo uma com borda infinita e vista para a natureza.

Os visitantes também podem assistir ao espetáculo Acquashow, que tem como protagonista a água e toda a sua força, formas e variáveis. A atração propõe uma reflexão sobre esse elemento natural tão importante para a humanidade.

Com o objetivo de impulsionar o turismo e fomentar a economia local, está sendo disponibilizado 20% de desconto na compra de ingressos pelo site de ambos os parques, durante a primeira quinzena de julho, com a adição do cupom “FERIAS20”.

A ampla rede hoteleira também é um dos atrativos de Gramado. Considerada a maior do Rio Grande do Sul, conta com 216 meios de hospedagem cadastrados no Observatório Turístico da cidade.

Além dos parques, o Grupo Gramado Parks possui três hotéis na cidade: Buona Vitta,com conceito arquitetônico inspirado na região italiana da Toscana, Bella Gramado, com design bávaro, e o Exclusive Gramado, com projeto contemporâneo.

Foto por Bruno Bezerra / @bezerra

Durante toda temporada de inverno, serão promovidas campanhas promocionais, como os pacotes de duas diárias + jantar por valor a partir de R$ 680,00. Nos meses de agosto e setembro, os clientes ganharão 15% OFF no valor da estadia. “Também oferecemos os combos Diversão na Neve e o Diversão nas águas termais, com preços diferenciados para quem adquirir junto ingressos para Snowland ou Acquamotion, respectivamente”, explica a diretora Comercial e Marketing do Grupo, Lísia Diehl.

Na gastronomia, a cidade também tem presença importante, com mais de 200 empreendimentos de todos os portes.

Buscando inspiração na cultura de seus colonizadores, a Gramado Parks possui o restaurante italiano Don Milo, o germânico Dona Lira,além do asiático Opiano e o contemporâneo Signature. “Durante todo o ano desenvolvemos ações especiais, como as Noites Temáticas e eventos, para tornar a experiência do turista inesquecível”, ressalta, e completa: “Outro atrativo é o menu executivo servido ao meio dia, em três etapas. Com entrada, prato principal e sobremesa por apenas R$ 49,00 e mais taxa de serviço”.

Lísia Diehl destaca a importância da temporada de inverno para Gramado, que sempre atrai visitantes interessados nas baixas temperaturas e no charme da região. “Julho é um dos meses mais importantes do ano para a cidade pelas férias escolares e período de frio”, afirma ela, que completa: “Nossa expectativa é de que, mesmo com a restrição do aeroporto, tenhamos um mês melhor do que o de junho. Estamos preparados para receber cada pessoa com a hospitalidade acolhedora de sempre, muito entretenimento, serviços de qualidade e boa comida, ou seja, a receita perfeita para criar memórias incríveis, em uma experiência única em família e o melhor, com preços especiais”.

A executiva reforça que o Turismo representa mais de 86% da economia gramadense. “Hoje, nossas campanhas promocionais têm foco no sul do país. Estamos olhando para a reconstrução do Rio Grande do Sul e a manutenção dos empregos. Nossa economia precisa girar e, somente juntos, vamos conseguir construir um futuro melhor”, finaliza.

Sobre a Gramado Parks

Fundada em Gramado, na Serra Gaúcha, a Gramado Parks é um dos maiores grupos de hospitalidade e entretenimento do país. É responsável por empreendimentos inovadores como o Snowland, primeiro parque de neve indoor do país, o Acquamotion, primeiro parque aquático termal da América Latina, ambos em Gramado, o Farol Porto de Galinhas, em Pernambuco, e a Yup Star, rodas-gigantes localizadas no Rio de Janeiro e em Foz do Iguaçu.

Com mais de 1.700 colaboradores, a empresa também tem três hotéis em Gramado (Bella, Exclusive e Buona Vitta), cinco restaurantes (Donalira, Donalira Lago Negro, Opiano, Don Milo Cucina e Signature), administra o Museu do Festival de Cinema de Gramado, conhecido por Palácio do Kikito, e possui salas comerciais do conceito de multipropriedade na Serra Gaúcha, Pernambuco, Foz do Iguaçu e Rio de Janeiro.

Texto e fotos: Insider2 Comunicação – @insider2comunicacoes