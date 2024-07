Canela recebe emenda de R$ 400 mil para investimento no esporte

Ginásio Carlinhos da Vila terá novo piso modular e Parque do Lago terá novas quadra de vôlei de areia e beach tennis

Canela acaba de receber um recurso de R$ 400 mil para melhorias na infraestrutura esportiva, oriunda do Ministério dos Esportes, através de emenda de bancada do MDB.

O recurso foi um pedido do vereador Marcelo Savi, ao deputado federal Alceu Moreira e ao deputado estadual Luciano Silveira.

Com valor, a Prefeitura de Canela pretende realizar melhorias no Ginásio Carlinhos da Vila, sendo a principal delas a instalação de piso modular, do mesmo nível de diversas arenas esportivas do País, utilizados em competições nacionais.

Já no Parque do Lago, a quadra de areia atual deve ser reformada, ganhando cercamento e diversas melhorias. Uma quadra de beach tênis também será instalada.

O vereador Marcelo Savi destaca que Canela precisa avançar nos espaços esportivos e que o Ginásio Carlinhos da Vila necessita desta investimento para trazer conforto e segurança para os atletas que disputam as competições municipais. “O novo piso traz uma série de benefícios se comparado a pisos de concreto pintados ou madeira, como o parquet. É mais confortável, seguro, de rápida instalação e sem custo de manutenção”, diz o vereador.

No Parque do Lago, as quadras darão mais opção de lazer e esporte para a comunidade. “Criamos uma pequena quadra de areia, no início deste ano, que recebeu um torneio e fez muito sucesso. Por isso, essa emenda vai oportunizar colocar novas quadras lá, uma de vôlei e uma de beach tênis, de maneira definitiva”.

A Prefeitura de Canela já cadastrou os projetos no Ministério do Esporte e deve abrir os processos licitatórios nos próximos dias. O valor de R$ 200 mil, proveniente de outra emenda, deve ser utilizado para recuperação da quadra poliesportiva do Parque do Lago.