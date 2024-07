Secretaria de Meio Ambiente e Urbanismo de Canela: ações de gestão de resíduos durante eventos climáticos no Rio Grande do Sul

A Prefeitura de Canela, por meio da Secretaria de Meio Ambiente e Urbanismo, acolheu a recomendação do Ministério Público do Rio Grande do Sul (MPRS) para que os municípios da bacia hidrográfica do Rio dos Sinos apresente o detalhamento das medidas implementadas desde o início do estado de calamidade sobre a limpeza urbana, coleta, transporte, separação, transbordo, tratamento e destinação final adequada dos resíduos.

A recomendação visa assegurar que essas atividades sejam conduzidas conforme a instrução normativa da Secretaria Estadual do Meio Ambiente, garantindo a legalidade e a integridade ambiental das ações emergenciais.

Durante os eventos climáticos que afetaram o estado do Rio Grande do Sul durante os meses de abril e maio a Secretaria de Meio Ambiente e Urbanismo de Canela implementou uma série de ações estratégicas para garantir a limpeza urbana e a gestão eficiente dos resíduos. Essas ações foram fundamentais para mitigar os impactos ambientais e garantir a saúde e bem-estar da população local.

Separação e Transbordo

Os resíduos coletados foram encaminhados para a Central de Transbordo em Canela, onde foram devidamente separados e armazenados temporariamente. Essa central desempenhou um papel crucial durante o período em que o aterro de São Leopoldo (destino final) esteve fechado, garantindo que os resíduos fossem manejados de forma organizada e segura.

Engajamento Comunitário

A colaboração da comunidade foi essencial para o sucesso dessas ações. A Secretaria promoveu campanhas de conscientização, destacando a importância da diminuição da produção de resíduos e a correta separação dos materiais recicláveis. Esse esforço conjunto entre a administração pública e a população ajudou a minimizar os impactos negativos dos eventos climáticos sobre o meio ambiente e a infraestrutura urbana.

Lixo verde

O recolhimento de lixo verde, foi amplificado durante as chuvas, com a coleta separada de galhos, folhas e outros materiais vegetais, facilitando assim o processo de tratamento e disposição final adequada.

A Secretaria de Meio Ambiente e Urbanismo de Canela continua comprometida com a implementação de políticas e ações que promovam a sustentabilidade e a proteção ambiental, mesmo diante de desafios climáticos extremos. A atuação proativa e a cooperação comunitária são fundamentais para a construção de uma cidade mais resiliente e ambientalmente responsável.

Foto e texto: Divulgação