Programação de Inverno de Gramado segue neste final de semana

A programação da Temporada de Inverno de Gramado, desenvolvida pela Secretaria de Turismo, segue neste final de semana com atividades no Lago Joaquina Rita Bier, Lago Negro, Praça das Etnias e Rua Coberta. As atividades contam com parceria da Secretaria da Cultura, Secretaria da Agricultura e da Emater.

Confira a programação:



De 01/07 até 31/08: Feira Criativa Joaquina, aberta todos os sábados, das 10h as 17h, e nos domingos de 21/07, 04/08 e 18/08, no Lago Joaquina Rita Bier. A feira reúne artistas, artesãos, antiquários e demais profissionais criativos do município;



De 01/07 até 01/09: Vila Feito em Gramado na Praça das Etnias, de quinta a domingo, das 10h às 19h. Evento contemplará os expositores da 12º Feira Feito em Gramado que, devido aos eventos climáticos, foi cancelada;



De 04/07 até 30/07: Exposição Gramado Natural em cartaz no Centro Municipal de Cultura, com visitação de segunda a sexta-feira, das 8h às 11h30 e das 13h30 às 17h30;



Dias 20/07, 21/07, 03/08, 04/08, 17/08 e 18/08: Feira Agro e Piquenique Colonial no Lago Joaquina Rita Bier, das 10h às 17h;



Dia 20/07: Apresentação do Coro Vozes de Gramado na Rua Coberta, às 14h;

Dias 20/07 e 21/07: Apresentação do Grupo Fagundes Show & Arte no Lago Joaquina Rita Bier, às 15h;



Dia 20/07: Ação de educação ambiental com a Secretaria do Meio Ambiente no Lago Negro, das 13h30 às 17h;

21/07: Apresentação do Coral Origens, no Lago Joaquina Rita Bier, às 11h;

21/07: Apresentação do Coro Vozes de Gramado, no Lago Joaquina Rita Bier, às 15h;



03/08: Apresentação do Coral Origens, no Lago Joaquina Rita Bier, às 15h;



De 06/08 até 30/08: Exposição do artista Fabio Petry e exposição do artista Lucas Fialho no Centro Municipal de Cultura, com visitação de segunda a sexta-feira, das 8h às 11h30 e das 13h30 às 17h30;



Dias 17/08 e 18/08: Mamulengo Circuladô – Aula espetáculo com Mestre Chico Simões no Ateliê do Centro de Cultura, das 15h às 17h;



De 20/08 até 07/10: Vila Feito em Gramado no coreto da Praça Major Nicoletti, de quarta a segunda-feira, das 10h às 19h;



Dias 03/08, 04/08, 17/08 e 18/08: Apresentação do Coro Vozes de Gramado no Lago Joaquina Rita Bier, às 15h30;



Vale ressaltar que o 52º Festival de Cinema de Gramado acontece entre os dias 9 e 17 de agosto. As mostras de Curtas e Longas Gaúchos, realizadas vespertinamente no Palácio dos Festivais, possuem entrada gratuita, assim como as reprises matutinas dos Longas Brasileiros exibidos na noite anterior. Mais informações podem ser obtidas no site https://festivaldegramado.net/.

Texto e foto: divulgação.