EDITAL DE CONVOCAÇÃO DA CONVENÇÃO MUNICIPAL – MDB CANELA

EDITAL DE CONVOCAÇÃO DA CONVENÇÃO MUNICIPAL

O Presidente da Comissão Executiva Municipal do MOVIMENTO DEMOCRÁTICO BRASILEIRO – MDB, do Município de Canela, na forma da legislação eleitoral em vigor, pelo presente instrumento, CONVOCA os senhores membros do Diretório Municipal, titulares e suplentes, Delegados à Convenção Estadual, titulares e suplentes, Vereadores, Deputados Estaduais e Federais do MDB com domicílio eleitoral neste município, e membros do Diretório Estadual com domicílio eleitoral neste município, para a CONVENÇÃO MUNICIPAL DO MDB, a realizar-se no dia 03 (três) de agosto de 2024, com início ás 9 horas e término às 16 horas, podendo os suplentes votarem a partir das 14 horas, em caso de ausência dos titulares, na Rua Praça Luis Wender, nº 11, nesta cidade, para deliberar sobre a seguinte



ORDEM DO DIA



Decisão sobre Coligação Majoritária;