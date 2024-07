Acidente de trabalho com morte em São Francisco de Paula

No final da manhã de segunda-feira (22/07), por volta das 11h30, a Brigada Militar de São Francisco de Paula , foi acionada na Rodovia ERS 020, para averiguar acidente de trabalho em uma Serraria.

A vítima, uma mulher de 25 anos, trabalhava operando uma esteira transportadora tendo parte do corpo enrolado em volta do eixo do equipamento.

Bombeiros e o SAMU também estiveram no local e constataram a ausência dos sinais vitais. O local foi isolado até a chegada da Polícia Civil que solicitou perícia.