Reciclando Futuros: transformando resíduos em oportunidades em Canela

Uma nova iniciativa, liderada por cidadãos e empresas locais, visa transformar cenário de resíduos na cidade de Canela. O projeto “Reciclando Futuros” vem com a intenção de promover a conscientização e a responsabilidade ambiental, incentivando a comunidade a separar corretamente o lixo e valorizar o trabalho dos cooperados da Cooperativa de Catadores de Canela (COOCAMARH).

O “Reciclando Futuros” surgiu da preocupação de um grupo de amigos com as questões ambientais de Canela. A primeira ação do projeto é uma série de vídeos nas redes sociais, que mostram a realidade da Cooperativa de Catadores. O objetivo é sensibilizar a população sobre a importância da reciclagem e a correta destinação dos resíduos.

Os vídeos podem ser encontrados nas redes sociais do projeto: Instagram e Facebook, com o usuário @reciclandofuturos.

O “Reciclando Futuros” convida todos a acompanharem a série de vídeos nas redes sociais e a se tornarem parte ativa na construção de um futuro mais sustentável para Canela. A colaboração entre empresas locais, como Verde Verso Mercado Orgânico + Café, Tiago Lemos Films e Realiza Negócios Imobiliários, junto com a artista local Giovana Gobbi, destaca a importância de cada empresa e cidadão na construção de um futuro mais limpo e sustentável.