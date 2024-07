Curso de Moda: Corte e Costura com inscrições abertas

Após o sucesso da quinta edição, o curso de extensão Moda: Corte & Costura está com inscrições abertas para a nova turma. Com uma carga horária de 83 horas, distribuídas ao longo de três meses, o curso é voltado para quem tem interesse em aprender a costurar por hobby ou para investir em algo que gere renda extra, ou até mesmo um empreendimento. As aulas serão ministradas em duas opções de horários: pela tarde, das 14h às 17h, e pela noite, das 19h15min às 22h15min, às quartas e quintas-feiras. Inscrições em www.faccat.br/cursoseeventos.

Além de proporcionar um ambiente propício para o aprendizado prático e teórico do corte e costura, o curso também visa a integração dos participantes e destaca ainda a qualidade do ensino e a experiência dos instrutores Natália Forte e Giovanni Modica.

As inscrições estarão abertas até o dia 21 de agosto, e os interessados podem se inscrever por meio do formulário eletrônico disponível no site da Faccat (www.faccat.br/cursoseeventos).

“Foi uma trajetória muito boa. Eu já sabia costurar e com o curso aprendi várias técnicas”, comenta dona Elida Flores, 73 anos, que vinha de Porto Alegre, participar das aulas da turma da quinta edição.

Já a estudante taquarense de 13 anos, Isadora Lemos, a experiência foi fantástica. “Não sabia costurar, mas tinha muito interesse em aprender e a criar os meus próprios modelos. Saí realizada do curso”, destaca.

Texto e foto: Claucia F. da Silva