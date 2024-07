Festival de Gramado anuncia homenageados gaúchos

Referências no audiovisual do estado receberão os Troféus Sirmar Antunes, Leonardo Machado e Prêmios Iecine.

A organização do 52º Festival de Cinema de Gramado revelou os nomes das cinco personalidades que serão homenageadas este ano, destacando profissionais do audiovisual gaúcho com os Troféus Sirmar Antunes e Leonardo Machado, além dos Prêmios Iecine.

Desde 2023, o Troféu Sirmar Antunes homenageia um dos mais emblemáticos atores do estado. Após ser concedido pela primeira vez à atriz Vera Lopes, a honraria deste ano será entregue a Álvaro RosaCosta. Reconhecido nas áreas da música, artes cênicas e cinema, RosaCosta é um ator de teatro e cinema renomado, também conhecido por suas composições musicais para teatro, que já lhe renderam prêmios internacionais e nacionais.

O Troféu Leonardo Machado, criado em memória do ator gaúcho e apresentador do Festival de Gramado, será entregue ao ator e diretor porto-alegrense Nelson Diniz. Com uma carreira que inclui mais de 60 trabalhos no cinema, Diniz começou no clássico “Anahy de Las Missiones” e é conhecido por seu papel na minissérie “A Casa das Sete Mulheres”, entre outros filmes e projetos importantes.

Os Prêmios Iecine, promovidos desde 2021 em parceria com a Secretaria de Estado da Cultura e o Instituto Estadual de Cinema (Iecine), reconhecerão, pela primeira vez, três categorias: Legado, Inovação e Destaque. José Maia, diretor, produtor e animador com mais de três décadas de trabalho no audiovisual, receberá o Prêmio Legado. Aleteia Selonk, sócia-diretora e produtora executiva da Okna Produções, será agraciada com o Prêmio Inovação. Já o Prêmio Destaque será entregue a Alexandre Mattos, membro-fundador da Moviola Filmes e do coletivo Macumba Lab – Coletivo de Profissionais Negres do audiovisual do RS.

A cerimônia de entrega do Troféu Sirmar Antunes será realizada no dia 11 de agosto, durante a premiação dos curtas gaúchos. Os Troféus Leonardo Machado e os Prêmios Iecine serão entregues no dia 16 de agosto, durante a premiação dos longas gaúchos.

Em recentes eventos em São Paulo e no Rio de Janeiro, a organização do festival também anunciou os curtas-metragens brasileiros e documentários selecionados para a competição, além de homenagear a atriz Vera Fischer com o Troféu Cidade de Gramado. Fischer expressou sua gratidão e alegria em participar do festival, destacando a importância do evento para o cinema e o turismo da região.

A 52ª edição do Festival de Cinema de Gramado ocorrerá entre os dias 9 e 17 de agosto. Os ingressos para as sessões noturnas e a cerimônia de entrega dos Kikitos estão disponíveis para compra no site oficial do festival e na Gramado Official Store. As mostras de Curtas e Longas Gaúchos, realizadas vespertinamente, terão entrada gratuita, assim como as reprises matutinas dos filmes exibidos na noite anterior.