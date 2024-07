Incêndio atinge casa desabitada no centro de Canela

Na manhã desta quarta-feira, 24 de julho, o Corpo de Bombeiros de Canela foi acionado para combater um incêndio em uma residência localizada na Rua Coronel Diniz, esquina com a Rua Borges de Medeiros, no centro da cidade. O chamado ocorreu às 8h43, e as equipes rapidamente se deslocaram ao local para conter as chamas.

A casa atingida, a segunda no terreno, não estava sendo habitada e estava em processo de desmanche, assim como a residência vizinha. Segundo informações preliminares, não havia ligação de energia elétrica nas casas desabitadas. A suspeita é de que o incêndio tenha sido causado por usuários de drogas que podem ter utilizado o espaço abandonado para se abrigar ou consumir entorpecentes, possivelmente deixando algum objeto aceso.

Os bombeiros agiram rapidamente para controlar o fogo, evitando que a estrutura fosse completamente destruída. A equipe ainda trabalha no local para extinguir completamente as chamas e garantir a segurança da área. As autoridades estão investigando as causas do incêndio, que não deixou feridos.

A ocorrência chama atenção para a situação das casas desabitadas na região, que podem se tornar focos de risco quando ocupadas de forma inadequada.

Esta matéria está em atualização.

Imagens: Filipe Rocha