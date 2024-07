Jolimont cria atrações para a retomada do turismo na Serra Gaúcha e realiza evento com open de vinhos e opções gastronômicas 

Será uma experiência com rótulos selecionados que a marca preparou em seu novo espaço, um ambiente instagramável entre os vinhedos. Como destaque nesse momento de retomada do turismo na região, todos os ingressos já foram vendidos.

O Open Jolimont – edição Terrasse será realizado neste sábado, dia 27 de julho, com lotação esgotada. Todos os ingressos para a iniciativa preparada pela marca foram vendidos, sinalizando o resultado positivo de ações pela retomada do turismo na região. Recebendo mais de 100 pessoas, o evento vai acontecer das 14h30 às 19h no novo espaço gastronômico da vitivinícola, com vista panorâmica para os parreirais e o vale do Morro Calçado, em Canela/RS. Além de open bar com degustação de 10 rótulos entre vinhos tintos, brancos, espumantes, chopp e sucos, foi programada uma tarde especial de experiências com música, descontração e mimos surpresa. Os participantes também ganharão um voucher cortesia, válido por um ano, para realizar o Tour Jolimont com visitação guiada.

“Uma seleção exclusiva de rótulos foi escolhida para brindar com quem estiver conosco. Para surpreender ainda mais, apresentaremos o Terrasse Jolimont, novo ambiente que proporciona aproveitar tudo de maneira aconchegante e inesquecível. Criamos a oportunidade de, em poucas horas, viver o melhor da Serra Gaúcha na temporada mais clássica do ano. E com a vantagem extra de receber nosso convite para voltar! Depois dos meses de maio e junho com movimentação muito abaixo do normal, julho trouxe sinais um pouco mais positivos. O turismo é uma das bandeiras da Jolimont. Especialmente agora, vamos seguir com atrações como essas, que são fundamentais para impulsionar a recuperação das atividades do setor no Rio Grande do Sul”, aponta a diretora de Marketing e Negócios Digitais da empresa, Clarissa Collares Americano do Brasil. Na área de gastronomia, o evento vai oferecer um cardápio diferenciado, com opções que podem ser adquiridas para apreciar as delícias locais.



SOBRE A JOLIMONT

A vitivinícola Jolimont é uma das vinícolas mais visitadas do Brasil e recebe anualmente mais de 200 mil visitantes de todos os estados brasileiros e também do exterior. A empresa figura na segunda colocação do ranking de Melhores Vinícolas e Adegas do Brasil, do Tripadvisor, e tem como compromisso a democratização do vinho. Para isso, oferece diferentes opções de visitação e experiências inovadoras voltadas ao enoturismo, como a degustação de produtos com harmonização e a tradicional pisa de uvas. Localizada no Morro Calçado, em Canela (RS), na Serra Gaúcha, a vitivinícola atua com venda direta ao consumidor final, possui mais de 15 lojas entre o município sede e Gramado, além das vendas por e-commerce. São mais de 70 produtos no portfólio com rótulos de destaque internacional, com premiações em países como Inglaterra, Itália, França, Argentina, Espanha, Portugal, Canadá e Grécia. Para saber mais acesse www.vinicolajolimont.com.br ou acompanhe os principais lançamentos através do @jolimontvinicola nas redes sociais.