Teatro Municipal de Canela será palco do encerramento das turmas de montagem teatral de Lisiane Berti

Os espetáculos serão apresentados nos dias 10 e 11 de agosto, proporcionando ao público uma experiência teatral inesquecível com duas produções marcantes.

A Turma de Montagem Teatral I apresentará “O Rinoceronte” de Eugéne Ionesco, nos dois dias, às 20h. Uma peça clássica do Teatro do Absurdo, que promete provocar reflexões profundas sobre a conformidade e a resistência individual diante da massificação, tudo isso com uma boa dose de humor e surrealismo, onde os habitantes de uma cidade são atacados por uma moléstia e aos poucos vão se transformando, um a um, em rinocerontes. Alguns resistem mais, outros menos, à epidemia de “rinocerite” mas quase todos terminam por ceder, por aderir até que toda a população se transforma numa imensa manada e apenas um único homem resiste à doença, lutando para preservar sua condição, sua dignidade em pessoa. No elenco: Maria Eduarda Lamberty Debacco, Bethânia de Souza Camargo, Vinicius Zurawski, Daiene Malta Dutra Cliquet, Tainara de Oliveira, Sabrina Manara de Sá, Dominiqui Sturmer Saft, Josiane Cândido Fogaça, Anderson Nunes Paim, Murilo Vaz de lima, André Luis de Andrade, Murilo Vaz de lima, Luiz Fernando Barbosa Caetano, Fernanda Mattos Louzada, Claudio Emerson da Silva, Marcelo Nikolay, Jéssica Gonçalves, Carolina Sebalhos, Vinicius Fernandes, Cleiton Brandão e Volnei Terres da Costa Junior.

A Turma de Montagem II subirá ao palco com “As Bruxas de Salém” de Arthur Miller, também nos dias 10 e 11, às 15h. Esta peça poderosa e intensa aborda a histeria coletiva e os perigos da repressão, transportando o público para a atmosfera tensa e opressiva da cidade de Salém durante os julgamentos das bruxas no século XVII. A história começa com a descoberta de um grupo de jovens garotas dançando na floresta e participando de rituais proibidos. Quando são pegas, as meninas, lideradas pela astuta Abigail Williams, começam a acusar vários membros da comunidade de bruxaria para desviar a atenção de suas próprias ações. No elenco: Hana Ariel Falk, Jessi Fulcher, Maria Eduarda Silva, Chiara Baptista Vieira, Thayna Fulcher, Taíne Dufau Leite, Mateus Dal Ponte Toigo, Luana Urbani Peccin, Ana Rocha, Rita de Cássia dos Reis, Eduarda Kohlrausch de Oliveira, David Soares Domingos, Rodrigo Jorge Bach, João Pedro Bohrer, Luan Henrique Passos Souza, Marcelo Branchine Wasem, Eloysa Vanessa Pinto Alves, Otávio Fogaça Macedo, Kira Luá e Josias Silva de Oliveira.

Lisiane Berti, diretora e orientadora das turmas, destaca a dedicação e o talento dos alunos, que têm se empenhado intensamente para entregar performances de alta qualidade e impacto emocional. “É uma grande alegria ver o crescimento e a evolução de cada um deles ao longo do curso. Tenho certeza de que o público ficará impressionado com o resultado”, afirma Lisiane.

Essas duas incríveis montagens teatrais, que encerram com chave de ouro o trabalho das turmas de montagem teatral de 2024.

Serviço:

Encerramento de Teatro das Turmas de Montagem de Lisiane Berti

Datas: 10 e 11 de agosto (sábado e domingo)

Horário: 15h (As Bruxas de Salém) e 20h (O Rinoceronte)

Local: Teatro Municipal de Canela

Ingressos: R$ 40,00 (no local) e R$ 20,00 (antecipado)

Local de Venda de Ingressos Antecipada: Criativa Leitura (Rua Tenente Manoel Correa, 253) – De segunda à sábado das 10h30 às 19h; Gazebo Cultural (Rua Dom Pedro II, 466) – De segunda a sexta das 8h30 às 12h e das 13h30 às 18h.