Canela poderá ter até cinco candidatos ao cargo de prefeito

Partidos de Canela realizam convenções para as Eleições 2024, atos vão ratificar os nomes dos candidatos aos cargos de prefeito, vice e vereadores. Até o fechamento desta matéria, a tendência é de que o Município possa ter até cinco candidaturas para prefeito.

Segundo o calendário da Justiça Eleitoral, de 20 de julho a 5 de agosto, partidos e federações poderão realizar convenções partidárias para deliberar sobre coligações e escolher candidatas e candidatos aos cargos de prefeito, vice-prefeito e vereador. Após a definição das candidaturas, as agremiações têm até 15 de agosto para registrar os nomes na Justiça Eleitoral.

Os partidos de Canela que irão participar do pleito têm, nesta última semana, os principais ajustes para definir os nomes que irão concorrer.

Progressistas definidos para a Eleição

Na última terça (23), aconteceu na Churrascaria Espelho Gaúcho, a convenção do partido Progressistas, onde foi firmado a nominata para as eleições municipais, com os nomes de Cristina Moura e Moisés de Souza, como pré-candidatos a prefeito e vice, em chapa pura.

Já para o legislativo, o partido segue com 11 nomes de pré-candidatos: Angela Cardoso, Catiane Muller, Claudiomiro do Santos, Dirceu Livistik, Eliane Dalarosa, Fabiana Ramos, Julio Dias, Leandro de Oliveira, Luiz Lima (Delegado Lima), Richelly Porto, Rodrigo Azambuja.

Federação Brasil Esperança

Partido dos Trabalhadores (PT), Partido Comunista do Brasil (PC do B) e Partido Verde (PV) formam a Federação Brasil Esperança, que já informou que terá candidatos à majoritária e a vereador.

Os nomes dos pré-candidatos para a chapa majoritária são o urbanista e arquiteto Fernando Weck dos Santos (PT) e o advogado Andrei Mendes de Andrades (PCdoB), mas a qual cargo cada um deles vai concorrer será definido apenas na convenção, que acontecerá no dia dia 02 de agosto, uma sexta, das 19h às 21h, na Câmara de Vereadores.

PSDB e sua aliança

A aliança formada ao entorno do PSDB já tem algumas definições. Os partidos Podemos e União Brasil realizaram suas convenções no último sábado (20).

Ambos os partidos lançaram suas nominatas de candidatos a vereador, sendo que, do Podemos são: Athos Cunha, Joelma Macedo, Cleusa Paim, Luis Carlos Mano, Thicia Farah, Mateus B. Cavalli, Peco, Jefe Machado, Olinda, Tiago Rodrigues e Bauer.

Já o União Brasil terá como candidatos Adriel Buss, Bruno Guarise, Carlos Buzin, Catiucia Deon, Cláudio Diego Campos, Gilberto Capucho, Danubia Reis, Daniela Chaulet, Paula Bairros, Márcio Dias e Vitor Dalmina.

O PDT realiza sua convenção neste sábado (27), das 9h às 12h, na Câmara de Vereadores. À tarde, também na Câmara, é a vez da Federação PSDB – Cidadania definir sua nominata, das 15h às 17h. O PSDB segue a Federação, ao nível nacional, com o Cidadania, assim a convenção definirá os candidatos que concorrerão por ambos os partidos, que serão 10 do PSDB e dois do Cidadania.

No domingo à tarde (28), das 16h às 19h, é a vez do Republicanos, também na Câmara de Vereadores, definir seus candidatos.

A frente PSDB, PDT, Cidadania, União Brasil, Podemos e Republicanos definiu apoio a pré-candidatura de Gilberto Cezar (PSDB) e Tolão (PDT), a prefeito e vice, respectivamente.

PL deve ter candidatos à majoritária

O PL de Canela realiza a sua convenção no dia 30 de julho, terça, das 18h30 às 20h, no Salão DBW, no Saiqui. A tendência, até o fechamento desta matéria, é que o partido tenha candidatos à majoritária, sendo pré-candidatos Erni Schaffer e Carmen Cramer, mas a definição somente ocorrerá na convenção.

MDB, PSD e o sucessor

O MDB e o PSD estão juntos na corrida eleitoral, porém, cada partido terá sua nominata própria de vereadores. O PSD realiza sua convenção no dia 31 de julho, quarta, a partir das 19h, na Câmara de Vereadores de Canela, quando serão definidos os nomes que concorrerão a vagas no Legislativo.

O MDB define sua nominata de candidatos a vereador no dia 3 de agosto, sábado, das 9h às 16h, na sede do partido, o Amarelão, junto à Praça Luiz Wender, com tendência de chapa pura para prefeito e vice.