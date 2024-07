Tarde de morte na frente da Catedral em Canela no confronto do tráfico

Boatos de uma segunda morte no bairro Saiqui é fake news

Eram cerca de 16h30min da tarde desta sexta-feira (26), quando dois homens em uma moto estacionam na rua lateral da Catedral de Pedras de Canela. Um deles desce e caminha até outro homem que estava sentado em um banco na Praça da Matriz, sem tirar o capacete, ele saca uma arma e realiza diversos disparos pelas costas.

Ele sai correndo e ambos fogem do local na motocicleta. Assim como os turistas e demais pessoas que estavam no local fogem assustadas.

Este é o terceiro homicídio do ano em Canela, mas chama atenção pelo local, com grande presença de público e no meio da tarde de uma sexta-feira de grande fluxo turístico.

O homem atingido, segundo informações colhidas no local, estava armado e com alguma quantidade de drogas. Ele trabalha com divulgação de restaurantes no entorno da Catedral.

O local foi isolado, Brigada Militar já iniciou as buscas aos atiradores. A Polícia Civil também está no local e iniciou as investigações. A perícia foi acionada, motivo pelo qual o corpo permanece no banco onde o homem, de alcunha Dudu, foi alvejado.

Após, surgiram boatos de um segundo homicídio no bairro Saiqui, nossa reportagem, checou a informação com a Brigada Militar e ela não procede, portanto, um segundo homicídio se trata de fake news.

Uma das suspeitas é de que a morte de hoje seja reação ou sequência do duplo, acontecido na última segunda (22), quando dois jovens foram mortos a tiros em disputa do tráfico, no bairro São Rafael.

Esta matéria está em atualização.