Congregação Evangélica Luterana Cristo Redentor de Canela recebe novo pastor

A Congregação Evangélica Luterana Cristo Redentor de Canela está entusiasmada em anunciar a chegada de seu novo pastor, o Rev. Ângelo Naor Elicker, que assumirá suas funções no próximo domingo, 4 de agosto. A cerimônia de instalação está marcada para às 18h30, na igreja localizada na Rua Martinho Lutero, 64, e contará com a presença do presidente da Igreja Evangélica Luterana do Brasil (IELB), Rev.

Geraldo Schüler.

O Rev. Ângelo Naor Elicker é formado pelo Seminário Concórdia de São Leopoldo há 19 anos e também possui graduação em Jornalismo pela Universidade Luterana do Brasil (ULBRA). Natural de Ibirubá e criado em Gramado, o Rev. Ângelo já desempenhou seu ministério nas cidades de Campo Bom, Canoas e Três de Maio. Ele é casado com a arquiteta canelense Andréa Bauermann Elicker e pai de dois filhos: Anna, de 14 anos, e Antônio, de 10 anos.

O novo pastor assume a congregação no lugar do Rev. Ernani, que aceitou um convite para servir na congregação de Assis Chateaubriand, no Paraná. O Rev. Ângelo, que estava atuando em Três de Maio, recebeu o convite para integrar a comunidade de Canela e está ansioso para iniciar seu trabalho na cidade.

A Congregação Evangélica Luterana Cristo Redentor convida todos para participar deste momento especial e dar as boas-vindas ao Rev. Ângelo Naor Elicker.

Serviço:

● O quê: Cerimônia de instalação do novo pastor

● Quando: Domingo, 4 de agosto, às 18h30

● Onde: Congregação Evangélica Luterana Cristo Redentor, Rua Martinho Lutero, 64, Canela

Para mais informações, entre em contato com Renato Bauermann pelo telefone 51

99574-4866.