Show do Mago Jef na Feirinha Ecológica de Canela, no próximo sábado

Previsão de sol e calor para este sábado, dia 03: um belo dia para ir na Feirinha Ecológica de Canela, junto ao Centro de Feiras. A partir das 10h acontece show ao vivo com Mago Jef, artista canelense com mais de 10 anos de atuação cultural.

Premiado em 2020 com o Prêmio Sirley Amaro por sua trajetória na modalidade Economia Solidária, Jef traz uma apresentação inédita com voz e violão de músicas autorais para curtir e refletir. Após temporada por Santa Catarina, o músico apresenta repertório recheado de brasilidades, variando do reggae ao pop, tocando também artistas atuais como Gilsons e Big Up e outros já consagrados, como Falamansa, Tim Maia e Natiruts.

Uma ótima pedida para dançar antes ou depois de abastecer sua despensa com produtos orgânicos e naturais produzidos em Canela.

Foto: Amallia Brandolff

A entrada é gratuita e a contribuição espontânea é bem-vinda, para valorização do artista independente. Couvert sugerido: $12 por pessoa.

A Feirinha, com realização ininterrupta em Canela desde 2013, fica na Rua Papa João XXIII, esquina com Baden Powell, com entradas pelas duas ruas (referência: escritório da Corsan), no Centro de Canela.