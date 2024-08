Alunos da oficina de arteterapia da APAE homenageiam diretora

Na última quarta (31/07), os alunos da Oficina de Arteterapia da APAE, que faz parte do Projeto “Juntos Criamos Arte”, prestaram homenagem a uma componente da diretoria da entidade, que é responsável pela elaboração de projetos.

Esse trabalho aliado a captação de recursos, tem possibilitado que diversas atividades sejam realizadas nas oficinas, beneficiando os assistidos e seus familiares e/ou responsáveis. Agradecidos, os jovens surpreenderam Neka Manéa com a entrega de uma tela pintada especialmente para a ocasião, quando também a presentearam com uma caixa totalmente decorada, contendo cartões com artes individuais.

A homenageada disse que a equipe técnica está fazendo um trabalho de grande importância, que está dia após dia mudando para melhor a vida de cada uma dessas pessoas, inclusive dentro do núcleo familiar. O mérito pelo trabalho que está sendo feito é de todos os componentes da diretoria e equipe técnica. Toda essa engrenagem está sendo fundamental para cumprir a missão que cada um instituiu para si, que é trabalhar para a promoção da inclusão social e da defesa dos direitos das pessoas com deficiência.

“Fui pega de surpresa e fiquei muito emocionada. Receber o reconhecimento de pessoas tão especiais é simplesmente maravilhoso, ainda mais quando tem um pouquinho da arte feita por cada um, o sentimento é inexplicável”, salientou Neka, que faz parte do conselho administrativo da APAE.

A APAE está oferecendo mais cuidados aos atendidos, estabelecendo maiores vínculos e promovendo uma convivência sincera e de responsabilidade, buscando proporcionar a melhoria das condições de vida e a possibilidade de evolução no convívio com a sociedade e nas relações do dia a dia com o núcleo familiar.

Texto e foto: Fabiani Blankenheim/Diretoria Social APAE Canela