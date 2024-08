Parque do Caracol completa 51 anos com programação especial durante todo o mês

“Feijoada da Dilce”, música ao vivo e chope em dobro fazem parte da comemoração da data.

O Parque do Caracol, em Canela, um dos principais cartões-postais do Rio Grande do Sul e responsável por impulsionar o turismo gaúcho, completa 51 anos em agosto. Para comemorar a data, o atrativo realiza diversas atividades especiais durante todo o mês.

Na última quinta-feira, dia oficial do aniversário, o empreendimento, administrado pela holding Grupo Iter desde dezembro de 2022, distribuiu taças de espumante aos visitantes no Mirante da Cascata, uma das principais atrações do Parque.

Já no sábado, 3 de agosto, aconteceu a nova edição da “Feijoada da Dilce” no Restaurante Sabor e Flor. A atividade, que já entrou para o calendário de eventos do Parque, se repete também no dia 10 de agosto (confira o menu completo no final da matéria).

“O Parque do Caracol é uma joia do Rio Grande do Sul, um lugar que tem muita história e desde 2022 está vivendo um novo momento com a concessão para administração privada. Enquanto Grupo Iter, estamos empenhados em aprimorar a experiência vivida pelo visitante aqui no parque, assim como nossa gestão, qualificação e manutenção”, comenta Sandra Ferraz, Gerente Geral do atrativo.

Para quem vai comemorar o Dia dos Pais na Serra Gaúcha e pretende visitar o parque neste dia, o atrativo terá chope em dobro para todos os visitantes. Basta comprar um no Restaurante Sabor e Flor, na Vinícola Jolimont ou na Salamaria Chaulet, que o segundo sai de graça.

Além destas ações, os visitantes podem curtir ainda música ao vivo com Gênesis Araújo todas às sextas, sábados e domingos, das 12h às 15h30. As apresentações acontecem em frente ao Restaurante Sabor e Flor e já estão incluídos no valor do ingresso, sem custo adicional aos visitantes.

Também de sexta a domingo, o personagem Zé do Apito, mascote da Estação Sonho Vivo, atração do parque que oferece passeio de trenzinho, circula pelo parque interagindo e tirando fotos com as crianças.

Para fechar a programação especial, no dia 17 de agosto, acontece a primeira edição da “Música no Mirante”, que terá apresentações de DJ’s no Mirante da Cascata, atração favorita dos visitantes.

Um parque para curtir o dia

Responsável pela vista mais exclusiva da imponente Cascata do Caracol, uma queda d’água de 131 metros de altura, o Parque do Caracol conta com mais de oito pontos de visitação que podem ser usufruídos por toda a família: Observatório Panorâmico, Mirante das Corredeiras, Mirante da Barragem, Restaurante Sabor e Flor, Estação Sonho Vivo, playgrounds, churrasqueiras, lojas e quadras esportivas. O atrativo funciona todos os dias, das 9h às 17h.

Programação – 51 anos do Parque do Caracol

FEIJOADA DA DILCE

Dia 10 de agosto, das 12h às 15h30, no Restaurante Sabor e Flor (dentro do Parque).

Menu completo:

Entrada: Caldinho de feijão, torresminhos e pãezinhos caseiros.

Opções de feijoada: feijoada de feijão preto com condimentos suínos, feijoada de feijão carioca (sem carne) e feijoada de feijão vermelho (sem carne)

Acompanhamentos: couve-folha refogada, mandioca frita, arroz, farofa, banana à milanesa e laranja.

Bebida: degustação de cachaça de alambique (pura e com sabores) da marca Flor do Vale.

Valor: R$ 69,90 por pessoa. Crianças até cinco anos não pagam. Ingresso do Parque não incluso.

A terceira edição da “Feijoada da Dilce” acontece no dia 10 de agosto.

Lunattikos Fotografia

MÚSICA AO VIVO

De sexta a domingo – Gênesis Araújo (das 12h30 às 14h).

Dias: 9, 10, 11, 16, 17, 18, 23, 24, 25, 30 e 31 de agosto.

*Atração inclusa no ingresso do Parque.

CHOPE EM DOBRO

Dia 11 de agosto (Dia dos Pais)

Onde: Restaurante Sabor e Flor e lojas da Vinícola Jolimont e Salamaria Chaulet.

MÚSICA NO MIRANTE

Dia 17 de agosto.

PARQUE DO CARACOL CANELA-RS

Endereço: Rodovia RS 466, km 0, s/n – Caracol, Canela – RS, 95680-000

Funcionamento: todos os dias das 9h às 17h

Ingressos: Adulto R$ 75 na bilheteria, ou R$65 antecipado no site

Bilhete Gaúcho: R$ 37

Isenção:

– Pessoas nascidas ou moradoras de Canela e Gramado, mediante documentação comprobatória

– Cadeirantes

– Guias de turismo inscritos na Cadastur

– Crianças até 5 anos

Meia-entrada (R$ 37):

– Pessoas nascidas ou moradoras do Rio Grande do Sul, mediante documentação comprobatória

– Pessoas acima de 60 anos, mediante a apresentação de documento oficial com foto, conforme artigo 23 da lei 10.741/2003.

– Crianças (de 6 a 11 anos), mediante a apresentação de documento oficial com foto;

– Estudantes, mediante a apresentação de carteira de estudante, conforme 2º do art. 1º da Lei nº12.933, de 2013;

– PcD e Acompanhante, mediante a apresentação de laudo médico e/ou documento oficial com foto.

Estacionamento: R$10 (valor especial para canelenses e gramadenses). Para os demais visitantes, o valor é R$ 30.

Site e redes sociais

https://www.parquecaracol.com.br/

https://www.instagram.com/parquedocaracol/

https://www.facebook.com/parquedocaracoloficial/

Texto: Pauta Conexão e Conteúdo/divulgação