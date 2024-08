São Chico: Parador Hampel reúne assadores, música e natureza no Dia dos Pais 

Anderson Caruso e Neto Leal são os chefs convidados do A Ferro e Fogo do próximo domingo (11). O evento apresentará técnicas de assar como o Curanto e o Menarosto à beira do lago da propriedade serrana.

O Parador Hampel, em São Francisco de Paula, prepara um A Ferro e Fogo especial para o dia 11 de agosto, o domingo dos pais. O evento começa às 10h30, com a participação de Anderson Caruso e Neto Leal, assadores convidados do chef Marcos Livi, com open bar e open food até as 16h30. O trio vai comandar a arena de fogo do hotel com técnicas especiais como a italiana Menarosto e o ancestral Curanto (assado no calor de pedras). O convite é para um dia inteiro na propriedade, que oferece a natureza exuberante da Mata Atlântica, com trilhas, cachoeiras e passeios a cavalo. À beira do lago, a experiência gastronômica completa inclui entradas, sobremesas, carnes, verduras, legumes e bebidas. O lugar é pet friendly e a música ao vivo fica por conta do blues de Uncle George. Reservas podem ser feitas pelo (54) 99692-9717.

Anderson Caruso traz o Menarosto

Comandante da Cantina Caruso, em Porto Alegre, Caruso é um entusiasta da cultura do Menarosto, a técnica de origem italiana que, no lugar de churrasqueira ou parrilla, o frango é assado em grandes espetos giratórios, chamados de rolete. A carne não tem contato direto com chamas e fumaça. O cozimento leva em torno de 5 horas. Caruso é criador da multiplataforma de gastronomia e entretenimento Clash of Chefs.

Neto Leal vai assar o costelão

Açogueiro e churrasqueiro com mais de 15 anos de experiência, Neto estará na estação do Costelão. Profissional já participou dos maiores eventos de churrasco da América Latina. Ministra cursos de cortes nobres nas maiores redes de Supermercados do Brasil e de churrasco para amadores e profissionais.

Marcos Livi prepara Curanto

No desfile de formas ancestrais de cozinhar que o chef Livi está promovendo aos domingos no Hampel, o Dia dos Pais vai trazer o Curanto. Nesta técnica, os alimentos (legumes e vegetais) são enterrados e defumados, cozidos no calor das pedras.

“É uma cultura de muitos países como Chile e Austrália. Essa técnica acompanha o homem desde as cavernas e também nas guerras. Por isso, é tudo lacrado sob a terra para não deixar rastros”, conta Livi.

Uncle George Blues embala o Dia dos Pais

Uncle George iniciou a trajetória musical nos festivais estudantis da década de 70 no Auditório Araújo Vianna, em Porto Alegre. É arquiteto, cantor, guitarrista e compositor de canções com temas de blues, rock blues, folk e jazz. Durante as apresentações, de clássicos e autorais, utiliza instrumentos auxiliares como o stomp box, bumbo, kazoo e gaitas de boca. Uncle George Blues é um trio, liderado por George Arrienti no palco do Parador Hampel.

Serviço:

O que: A Ferro e Fogo

Onde: Parador Hampel (Rua Boca da Serra, 455, Remanso Indianópolis, São Francisco de Paula)

Quando: domingo, das 10h30 às 16h30

Quanto: R$250 por pessoa. Open bar e open food com Boas-vindas (entradas), 7 estações de fogo (carnes e acompanhamentos), bebidas não alcoólicas e chope artesanal e sobremesas. Crianças até 6 anos, isentas. De 7 a 11 anos, meia-entrada.

Reservas: (54) 99692-9717 ou pelo e-mail reservas@paradorhampel.com

Saiba mais:

O chef Livi

Natural de São Francisco de Paula, Marcos Livi é proprietário do Parador Hampel desde 2017 e do Grupo Bah, uma rede de empreendimentos que valoriza a cultura gaúcha na capital paulista com os bares Verissimo, Quintana, Brique, Napoli Centrale e FFBurger.

O Parador Hampel, um patrimônio cultural

Hotel centenário, bem patrimonial de São Francisco de Paula, foi inaugurado em 1899 como uma hospedagem. Está instalado em uma área de 25 hectares de mata nativa preservada, com seis cachoeiras e um lago.

Apresenta o menu do restaurante Ana Terra e o A Ferro e Fogo, a experiência ao redor do fogo promovida todos os domingos e que também percorre o país.

Texto e fotos: divulgação