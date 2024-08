Carreta passa por cima de poste com nome de rua no centro de Canela

Veja o vídeo!

Uma cena inusitada chamou a atenção na Rua Sete de Setembro, esquina com a Padre Cacique, no início da tarde desta segunda (5). Uma carreta-baú que trafegava no sentido bairro-centro, simplesmente passou por cima de um posto com nome das ruas.

O condutor faz a curva fechada demais, ao sair da Rua Sete de Setembro e entrar na Padre Cacique, passando por cima do passeio público e literalmente atropelando o poste, que ficou completamente amassado.

Ele simplesmente segue seu trajeto, deixando o estrago para trás. O poste foi recolhido por uma equipe da Prefeitura, na tarde de hoje.