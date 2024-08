Gramado sedia capacitação sobre ‘Percepção e Mapeamento de Áreas de Risco Geológico’

Evento é uma realização do Ministério de Minas e Energia, por meio do Serviço Geológico do Brasil, com apoio da Prefeitura de Gramado!

Gramado recebe na próxima semana, entre segunda (12) e quinta-feira (15), no Centro Municipal de Cultura (Rua Leopoldo Rosenfeld, Nº 818), a capacitação ‘Percepção e Mapeamento de Áreas de Risco Geológico’, promovido pelo Ministério de Minas e Energia, por meio do Serviço Geológico do Brasil, com o apoio da Prefeitura de Gramado. O curso é destinado para técnicos das Prefeituras de Igrejinha, Taquara, Santa Maria do Herval, Três Coroas, Bento Gonçalves, Caxias do Sul, São Vendelino, Canela, São Francisco de Paula, Nova Petrópolis e Gramado. O objetivo principal é difundir o conhecimento ligado à percepção e mapeamento de riscos geológicos para servidores públicos ligados aos municípios, contribuindo com a melhoria na qualidade dos serviços prestados à população.

Também são abordados conceitos fundamentais e vocabulário técnico, além de serem discutidos e exemplificados os processos físicos que levam à ocorrência de movimentos de massa, erosões e inundações. O Serviço Geológico do Brasil ainda apresenta os projetos que dão apoio à gestão integrada de riscos e desastres, tanto no âmbito da metodologia de execução, quanto na leitura e no uso dos produtos finais. As inscrições podem ser efetuadas até esta terça-feira, 6 de agosto, pelo link https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdoryhEO-EfZbD6_HIOk4-vU4CdKL_gtZ0s8Ox8zywUF_J2ng/viewform .

PROGRAMAÇÃO:

Segunda-feira (12)

* Das 10h às 16h30

– Abertura;

– Conceitos Fundamentais e Geologia Básica;

– Movimentos de Massa.

Terça-feira (13)

* Das 9h30 às 16h30

– Processos Hídricos;

– Processos Erosivos;

– Cartografia de Áreas de Risco.

Quarta-feira (14)

* Das 9h30 às 16h30

– Intervenções em Áreas de Risco;

– Cartografia de Suscetibilidade;

– Preparação para o Campo.

Quinta-feira (15)

* Das 9h30 às 16h

– Atividade de Campo;

– Discussões e Encerramento.

