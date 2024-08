Serrano terá escolinha de futebol

O Esporte Clube Serrano é reconhecido como referência no futebol, tanto em nível regional quanto estadual. Com uma história rica e uma tradição de excelência, o clube tem se destacado ao longo dos anos por sua contribuição significativa ao esporte local, promovendo e desenvolvendo talentos.

Neste mês de agosto, o Serrano dá início a uma nova e empolgante fase ao estabelecer uma parceria com o Centro de Prospecção e Performance Jornada do Atleta, que visa reativar a renomada escolinha de futebol do clube, proporcionando uma plataforma para jovens talentos aperfeiçoarem suas habilidades e desenvolverem seu potencial. O programa é aberto para meninos e meninas com idades entre 9 e 17 anos, oferecendo a esses jovens atletas a chance de aprender e crescer sob a orientação de profissionais experientes e dedicados.

Os treinos estão programados para ocorrer três vezes por semana, às segundas, quartas e sextas-feiras, tanto no período da manhã quanto à tarde. Isso oferece flexibilidade para que os jovens possam participar conforme suas disponibilidades, garantindo que tenham acesso a uma formação de qualidade sem comprometer outros compromissos.

As inscrições para a escolinha de futebol têm um custo único de R$160, um investimento acessível para aqueles que desejam ingressar nesse ambiente de aprendizado e desenvolvimento. As mensalidades variam de acordo com a associação ao clube: para os sócios do Serrano, o valor é de R$130, enquanto para os não sócios a mensalidade é de R$190. Essa diferenciação visa, como sempre, beneficiar os associados.

Para mais informações sobre o programa, detalhes sobre o processo de inscrição e quaisquer outras dúvidas, os interessados podem entrar em contato diretamente com Douglas através do WhatsApp, no número 54 99940-1338.

A equipe está pronta para fornecer todas as informações necessárias e auxiliar no que for preciso para que os jovens atletas possam aproveitar ao máximo essa oportunidade de desenvolvimento esportivo.