23ª Feira do Livro inicia com diversidade cultural e literária

Canela deu início nesta terça-feira (6) à 23ª edição da Feira do Livro Josué Guimarães, na Praça João Corrêa. O evento de abertura foi marcado por uma série de atividades culturais e literárias que encantaram o público presente.

A cerimônia de abertura foi iniciada pelo patrono da Feira, Pedro Oliveira, que emocionado tocou um sino alusivo aos que existiam nos trens antigos, dando por aberto e mencionando os 100 anos do Trem 1924- 2024.

Além disso contou com apresentação do DTG Pequenos fandangueiros, escola Eva Alzira Bianchi, que trouxe a riqueza da música e da dança tradicional gaúcha para o evento. Além disso, o sarau lúdico ofereceu um espetáculo de poesia e criatividade, enquanto um bate-papo enriquecedor com o Padre Paulo Cesar Rosa da Conceição trouxe reflexões e diálogos profundos sobre a literatura e a cultura.

Nesta edição, a Feira do Livro Josué Guimarães apresenta uma variedade de atrações que prometem agradar a todos os gostos. Com a presença de quatro livrarias, os visitantes têm a oportunidade de explorar uma vasta gama de títulos, desde clássicos literários até obras contemporâneas. A Secretária de Educação também montou um estande especial, exibindo uma seleção de livros educativos e culturais. A Feira também celebra a diversidade cultural dos povos originários, que estão presentes com estandes dedicados à exposição de sua cultura e literatura.

Outro ponto de destaque é a arrecadação de livros em parceria com o Mural Solidário que destinará os mesmos para as escolas e bibliotecas atingidas pelos eventos climáticos.

A programação da Feira do Livro Josué Guimarães continua até o dia 11 de agosto, prometendo mais eventos, atividades e surpresas para todos os visitantes. É uma oportunidade imperdível para celebrar a literatura, a cultura e o espírito comunitário de Canela.

Programação:

07/07 Quarta-feira

14h Consertadores de Histórias: Maria Cristina Silva e Alisson Ariel

15h30 Jéssica Gonçalves – Contação de História: “Da galáxia das Artes” com a personagem Doce Verso

16h Cacique Mauricio Ven-tãin Kaingang: A araucária e a Gralha Azul – bate papo

17h Sarau lúdico – Livre Tablado cultural

08/08 Quinta-feira

14h Consertadotres de Histórias: Maria Cristina Silva e Alisson Ariel

15h DTGs

16h O alienista – Crônicas da Vila de Itaguaí:Pedro campos

17h Sarau Lúdico – Livre Tablado cultural

18h A importância da leitura na vida das pessoas: Márcio Cavalli

19h Slam poesia: Batalha de Poesia Falada : Jéssica Gonçalves e Hanna.

09/08 Sexta-feira

14h DTGs

15h Tatiane Takahaschi Nunes – Contação de História: O O submarino quadrado e seu periscópio Listrado

16h Sarau Lúdico – Livre tablado Cultural

17h Patrono Feira do Livro Pedro Oliveira – Tablado cultural Sessão de autógrafos e bate papo.

18h30Teatro Khaleh – Multipalco Grupo de Caxias do Sul

10/08 Sábado

11h Performances Circenses: SEIDE

14h Apresentação do grupo Tekoá kurity – Mbya Guarani

15h Tatiane Takahaschi Nunes – Contação de História: O submarino quadrado e seu periscópio Listrado

16h Tenda de ísis – dança

17h O despertar da Compaixão – bate papo – Padre Paulo Cesar Rosa da Conceição

18h30 Show de dança A deusa da minha rua – Grupo de dança – POA

11/08 Domingo

14h Grupo Capoeira Liberdade

15h Sarau lúdico – Livre Tablado cultural

16h Bando Lúdico

17h Grupo de danças Folclóricas alemãs – Miesbach

18h Encerramento

Fotos: André Fernandes

Texto: Divulgação