Dia dos Pais com churrasco campeiro no Mátria Parque de Flores

O encantador parque de flores de São Francisco de Paula realizará a 3ª Edição Churrasco Campeiro Dia dos Pais no dia 13 de agosto. O evento promete uma experiência gastronômica singular, reunindo uma seleção de carnes assadas ao redor do fogo em um ambiente natural e acolhedor.

O cardápio do churrasco inclui costelão, cordeiro patagônico, costela de porco, maminha recheada, vazio, xixo de frango, linguiça e pão de alho caseiro, além de um buffet de acompanhamentos. A proposta é oferecer uma refeição completa e variada, valorizando a qualidade dos ingredientes e a tradição do churrasco campeiro.

A programação do evento também contará com música ao vivo, proporcionando um ambiente agradável e festivo para os participantes.

Banda Retruco

Os ingressos para o churrasco estão à venda, com o primeiro lote ao custo de R$189,00 para adultos. Crianças até 5 anos têm entrada gratuita, e aquelas entre 6 e 9 anos pagam R$99,00. A partir dos 10 anos, o valor do ingresso é integral. As reservas podem ser feitas pelo WhatsApp, no número (54) 99229-5497.

Serviço:

● Evento: Churrasco Campeiro de Dia dos Pais

● Data: 13 de agosto

● Local: Mátria Parque de Flores

● Ingressos:

– Adulto: R$189,00

– Crianças até 5 anos: gratuito

– Crianças de 6 a 9 anos: R$99,00

– A partir de 10 anos: R$189,00

● Reservas: WhatsApp (54) 99229-5497

A iniciativa do Mátria Parque de Flores visa proporcionar uma celebração especial para o Dia dos Pais, destacando a culinária tradicional e a convivência familiar em um ambiente natural.