Motoboy morre em colisão com picape em São Francisco de Paula

Vítima era morador de Igrejinha. Acidente foi na ERS-020

Um acidente ocorrido por volta das 11h desta quarta-feira (07), na altura do km-83 da ERS-020, acabou vitimando um motoboy de Igrejinha, identificado como Marcos Luis Klein, de 58 anos.

Conforme informações do Comando Rodoviário da Brigada Militar (CRBM), o condutor de uma Hilux – envolvida no sinistro – relatou à polícia que a motocicleta, que trafegava no sentido Taquara – São Francisco de Paula, teria invadido a pista contrária e colidindo frontalmente contra a picape. O motorista da camioneta foi submetido ao teste do etilômetro, que não identificou presença de álcool no sangue.

O trânsito está em meia pista. A perícia é aguardada no local. A Polícia Civil deve investigar as circunstâncias do caso.

As informações são do Portal Repercussão Paranhana.