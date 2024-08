Alpen Park comemora 21 anos com festa e homenagens para colaboradores

O Alpen Park, de Canela, completou 21 anos neste 1° de agosto. Na noite da última terça-feira (6), uma grande festa para a equipe foi realizada no Parque do Sesi. Com animação de David Wallauer, o evento contou com homenagens para os funcionários que completaram 5, 10 e 15 anos de empresa. Foram agraciados Alessandra Brito, Douglas Souza, Jacir Ferreira e Juraci de Oliveira (5 anos), João Paulo Port (10 anos) e Samanta Vasques (15 anos).

ORGULHO EM PERTENCER

Além das homenagens, a gerente de Relacionamento do Alpen, Samanta Vasques, anunciou o lançamento do programa de gameficação, que vai premiar os funcionários de destaque de cada trimestre. “Nossa empresa tem por costume homenagear os colaboradores que completam cinco anos de casa. E, agora, a cada trimestre vamos anunciar os três funcionários de destaque com base nas informações recebidas pela internet, no TripAdvisor e no Google. O objetivo é cada vez mais qualificar e personalizar o atendimento, além de despertar na equipe o orgulho em pertencer a um parque tão incrível”, afirma Samanta.

AUMIGOS DO BART

Outra ação alusiva aos 21 anos será a doação dos valores arrecadados na Campanha AUmigos do Bart, que vai repassar parte do faturamento de junho de 2024 para entidades de proteção animal que atuaram nas enchentes de maio. O parque vai repassar R$ 12.000,00 para os protetores Paulo Goulart Animais, de Viamão, e para o abrigo Melhores Aumigos, de Gravataí.

Fotos: Rafael Cavalli