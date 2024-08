JESUS DIZ: CONFIE EM MIM! • Pão de Judá

Nos dias do Antigo Testamento, Deus fez Seu povo levantar enormes pilhas de pedras como memoriais das várias vitórias que conquistara para eles. Esses “memoriais de pedra” foram construídos, para serem vistos e lembrados por todos.

Ganhar batalhas é extremamente significativo e Deus não desperdiça vitórias. Quando faz algo que somente Ele pode fazer, Ele, então, diz-nos: “Não se esqueçam disso”.

Enfrentar gigantes é uma experiência que intimida. Imagine se você estivesse no lugar do pequeno Davi e se tivesse de enfrentar o gigante Golias, o que você sentiria? Davi olhou com os olhos da fé e disse: “O Senhor me livrou das garras do leão e das do urso; ele me livrará das mãos deste filisteu” (1Samuel 17:37). Davi creu que Deus era maior do que o gigante.

Guerrear é uma experiência solitária. Ninguém mais pode lutar por você. O seu “Golias” é realmente seu! Alguém pode até dizer: “Ah, não se preocupe com isso”. Mas, para você, continua sendo um gigante. Ninguém o pode combater em seu lugar, nem mesmo um líder ou um pastor da Igreja, nem um parente ou amigo seu. É com você mesmo. É um empreendimento solitário, mas que o faz crescer. É na solidão do campo de batalha que você aprende a confiar em Deus. E o confiar em Deus, é uma experiência tremenda! Davi derrubou Golias com uma só pedra. Você nunca vencerá os gigantes que atacam você nessa vida, com a sua natureza humana. Mas, se Deus estiver no comando de seu coração, você será vitorioso.

Qual o seu assustador gigante, hoje? Pode ser algo relativo ao seu trabalho, a um colega ou talvez seja um processo judicial ou pode ser por você estar desempregado ou pode ser um filho drogado ou uma doença, uma depressão. Seja qual for o seu problema, hoje, Deus está dizendo a você neste momento: “Tudo o que Eu te peço são cinco pedras lisas e uma funda de fé. Eu passo a controlar daí por diante. Você não precisa usar a armadura de outro. Basta confiar em Mim e Eu vou destruí-lo. Conquistarei a vitória e receberei a glória. Confie em Mim!”

Nós sempre teremos gigantes a enfrentar durante a nossa vida e, para você enfrentá-los, convide o Senhor Jesus Cristo, porque Ele já venceu todos os gigantes e agora, você precisa vencer os seus, mas com Deus no comando da sua vida.

Chegue perto de Deus agora. Faça essa oração em voz alta, medite, leve luz para sua casa e sua família!

“Oração Apropriando-se da Couraça da Justiça”

Senhor Deus, em nome do Senhor Jesus Cristo, neste momento revisto-me da couraça da justiça. Repudio qualquer dependência que eu possa ter da minha própria vontade. Abraço a justiça que é minha pela fé no Senhor Jesus Cristo. Conto com o Espírito Santo para efetuar atos de justiça, pensamentos puros e atitudes santas em minha vida.

Ergo a bandeira da vida justa do Senhor Jesus Cristo para derrotar satanás e seu reino. Afirmo que a minha vitória é obtida e vivida pelo meu Salvador. Peço ansiosamente e tenho por certo que o Senhor Jesus Cristo fará viver Sua justiça por meio de mim. Mediante o precioso sangue de Cristo, limpa-me de todos os meus pecados de omissão. Faz-me andar de modo santo e correto, de modo que honre a Deus e derrote o mundo, a carne e o diabo por meio de Jesus Cristo, meu Senhor.

Amém.

