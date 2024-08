O ator Fábio Assunção, que está no Festival de Gramado com a equipe do filme de abertura ‘Motel Destino’, abre a confecção de novas placas para a Calçada da Fama hoje (09). A iniciativa é uma parceria da Gramadotur, autarquia organizadora do evento, com a Wert Estada & Co., incorporadora de Gramado que patrocina a ação.

O momento está previsto para ocorrer após as 17h, quando a equipe de “Motel Destino” atravessar o Tapete Vermelho em direção ao Palácio dos Festivais.