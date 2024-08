Matheus Nachtergaele recebe o Troféu Oscarito neste sábado no 52º Festival de Gramado

O ator Matheus Nachtergaele, atualmente no ar como Norberto na novela Renascer, será homenageado amanhã (10) com o Troféu Oscarito durante o 52º Festival de Gramado. Reconhecido por sua versatilidade e talento, Nachtergaele é um dos grandes nomes das artes brasileiras, com uma carreira que abrange atuação, direção e roteirismo. Seus papéis em filmes como O Auto da Compadecida, Cidade de Deus, e Central do Brasil o consolidaram como uma figura central no cinema nacional.

A entrega do Troféu Oscarito acontecerá no Palácio dos Festivais às 18h. Antes disso, uma coletiva de imprensa com o ator está marcada para as 14h no Hotel Buona Vitta, em Gramado, com mediação do curador Marcos Santuario. O evento é exclusivo para a imprensa credenciada e convidados.

Matheus Nachtergaele iniciou sua carreira artística no teatro, com destaque para seu trabalho na peça O Livro de Jó em 1995, e estreou no cinema em 1997 com os filmes Anahy de las Misiones e O que é isso, companheiro?. Desde então, ele acumulou prêmios e reconhecimento tanto no Brasil quanto internacionalmente, incluindo o Grande Prêmio do Cinema Brasileiro e participações em festivais como Cannes e o Festival de Gramado.

Além de sua atuação em frente às câmeras, Nachtergaele também se destacou como diretor. Seu filme A Festa da Menina Morta foi selecionado para a mostra Um Certo Olhar no Festival de Cannes e recebeu diversos prêmios no Festival de Gramado, incluindo Melhor Filme do Júri Popular e Prêmio da Crítica.

No ano passado, durante a 51ª edição do Festival de Gramado, o ator teve sua carreira eternizada com uma placa na Calçada da Fama da cidade. Em 2024, Matheus retorna aos cinemas com a continuação de O Auto da Compadecida, onde revive o icônico personagem João Grilo, com estreia prevista para 25 de dezembro.