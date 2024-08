52º Festival de Cinema de Gramado: Vera Fischer receberá troféu Cidade de Gramado na quarta-feira (14)

Fenômeno no cinema, televisão e teatro. Assim é Vera Fischer, a atriz catarinense começou sua carreira nas telonas e chega à Serra Gaúcha para receber o Troféu Cidade de Gramado. Com mais de meio século dedicado à atuação, coleciona papéis marcantes no cinema, no teatro e, principalmente, na televisão.

Estreou como atriz no cinema, em 1972, no longa “Sinal Vermelho – As Fêmeas”, de Fauzi Mansur. Já no ano seguinte, 1973, atuou em três produções: “A Super Fêmea”, “Anjo Loiro” e “As Delícias da Vida”. Seu primeiro trabalho de destaque foi em 1976, em “Intimidade”, de Perry Salles e Mike Sarne. O papel lhe rendeu o troféu de Melhor Atriz no Prêmio APCA. Um ano depois, Vera teria seu primeiro papel na teledramaturgia, na novela “Espelho Mágico”, da TV Globo. A partir disso, colecionaria grandes personagens marcadas no imaginário popular. Em telenovelas, daria vida a Luiza, em “Brilhante”, Jocasta, em “Mandala”, Nena, em “O Rei do Gado”, Helena, em “Laços de Família”, e Yvete, em “O Clone”.

Em Gramado, esteve na tela do Palácio dos Festivais com os filmes “Intimidade”, de Michael Sarne e Perry Salles, em 1975, “Eu Te Amo”, de 1981, dirigido por Arnaldo Jabor, e com “Doida Demais”, de Sérgio Rezende, lançado em 1989.

TROFÉU CIDADE DE GRAMADO COM VERA FISCHER

Coletiva de imprensa: 14 de agosto (quarta-feira), às 14h, no Hotel Master Gramado (exclusiva para credenciados no evento)

Homenagem: 14 de agosto (quarta-feira), às 18h.

Sobre o Troféu Cidade de Gramado: é dedicado a nomes ligados a Gramado e ao Festival, contribuindo para o crescimento e divulgação da cidade e do evento. Entregue pela primeira vez em 2012 à atriz Eva Wilma, a mais jovem honraria concedida pelo Festival de Cinema de Gramado foi entregue, também, a nomes como Tony Ramos, Ney Latorraca, Antonio Pitanga, Wagner Moura e Ingrid Guimarães.