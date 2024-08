Rotary Club de Canela entrega mais de 100 pares de calçados e meias em campanha solidária

No sábado, 10 de agosto, o Rotary Club de Canela realizou a entrega de mais de 100 pares de calçados e meias, resultado da campanha “Pé Quentinho”. A iniciativa, que começou em maio, visava arrecadar recursos por meio de doações via PIX para a compra de calçados e meias para crianças abrigadas devido às chuvas do início do mês.

Durante uma reunião com o Sr. Lázaro Hoffman em 8 de julho, o então Presidente do Rotary Club, Estevan Blankenheim, foi informado que a Empresa de Calçados Bloompy contribuiria com a doação de calçados para a campanha. Agradecimentos especiais foram direcionados ao grupo de tricô da UCS e a outras pessoas que doaram meias de lã, ao Larri e à Tânia da loja Bertuol Mundi Canela pela doação e parceria na aquisição dos tamanhos faltantes, e à Florybal Chocolates pelo desconto oferecido em chocolates.

Além dos calçados e meias, com os recursos arrecadados, foram adquiridas mais meias e guloseimas para proporcionar momentos de alegria às crianças. O Rotary Club de Canela expressa sua gratidão a todos os envolvidos nesta significativa campanha solidária.