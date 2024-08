Teatro é movimento

No último fim de semana, em Canela, tivemos um grande movimento de pessoas indo ao Teatro Municipal depois de muitos anos fechado, para assistir ao encerramento das turmas de montagem de Lisiane Berti.

Quarenta alunos subiram ao palco para apresentar “As Bruxas de Salem” de Arthur Miller e “O Rinoceronte” de Eugene Ionesco, clássico de teatro do absurdo. Nas quatro apresentações, uma média de 800 pessoas participaram desta simbiose, uma verdadeira imersão total no universo das peças, vendo os alunos explorarem e experimentarem suas personagens e cenas que só o espaço teatral pode oferecer.

A linguagem teatral possui uma riqueza e uma profundidade únicas, distintas das formas mais comerciais do show business e entretenimento. No teatro, a comunicação vai além das palavras e dos gestos; ela se constrói na relação direta e imediata entre o ator e o público. Essa linguagem é moldada pela presença física dos atores e pelo espaço cênico que ambos, atores e espectadores, compartilham. Cada movimento, cada expressão facial, cada pausa e respiração se tornam parte de um diálogo vivo e dinâmico, que não pode ser replicado em outras formas de entretenimento.

A importância do público no teatro não pode ser subestimada. Diferente do cinema ou da televisão, onde o espectador é um observador passivo, no teatro o público é um participante ativo. Eles não estão apenas assistindo; estão se envolvendo, reagindo e, de certa forma, co-criando a experiência junto com os atores. Quando uma plateia vai ao teatro para te assistir exclusivamente, há um pacto implícito de troca e presença. Eles escolhem estar ali, presentes naquele momento único e irrepetível, para te ouvir e sentir a tua interpretação.

Além das apresentações, Lisiane Berti prepara para o próximo fim de semana o lançamento oficial do seu documentário “A História do Teatro em Canela” dia 17 de agosto, às 21h, pelo canal do YouTube Lisiane Berti, projeto viabilizado pelo edital 09/2023 da Lei Paulo Gustavo de Canela que também terá como contrapartida uma oficina de jogos teatrais para professores gratuita no Teatro Municipal, dia 17, pela manhã das 9h às 12h, gratuitamente. Interessados ainda podem se inscrever pelo email lisiberti@gmail.com

“Novamente vemos o teatro movimentando a cidade como nas décadas passadas”, comenta Lisi.

Texto: divulgação

Fotos: Paula Vinhas