Vera Fischer receberá homenagens e vai entrar para Calçada da Fama nesta quarta (14) em Gramado

Uma das artistas mais esperadas para a 52ª edição do Festival de Cinema de Gramado, Vera Fischer, já está em Gramado e deve brilhar no Tapete Vermelho nesta quarta-feira, dia 14 de agosto, a partir das 17 horas.

A atriz de 72 anos será eternizada na Calçada da Fama de Gramado por volta das 17h30. Em uma placa de cimento, Vera Fischer colocará e eternizará suas mãos e assinatura. A placa, após ser finalizada em latão fundido, será colocada na Calçada da Fama que fica ao longo da Avenida Borges de Medeiros, em frente ao Palácio dos Festivais.

Vera junta-se a outros grandes nomes já eternizados em Gramado como Antônio Pitanga, Cacá Diegues, Cauã Reymond, Dira Paes, Marcos Palmeira, Reynaldo Gianecchini, Laura Cardoso, Ingrid Guimarães, Alice Braga, Antônio Fagundes, Luciano Zsafir, Selton Mello, Bárbara Paz, Fábio Assunção, Eva Wilma, entre outros.

Nesta edição do festival já foram eternizados Fábio Assunção, Andréia Horta, Ângelo António, Babu Santana, Samuel Assis e a diretora Vânia Catani.

Ainda nesta quarta-feira, às 20h, o ator Felipe Camargo também será eternizado na Calçada da Fama. Na quinta-feira, dia 15, será a vez de Gabriel Leone e na sexta-feira, dia 16, Jorge Furtado e Sophie Charlotte serão os homenageados.

A Calçada da Fama foi retomada em 2022 em uma parceria da Gramadotur, autarquia organizadora do Festival de Cinema de Gramado, e a Wert Estada & Co., incorporadora de Gramado – parceira da ação, e que é a responsável por eternizar as mãos e assinaturas dos famosos na cidade.

Ainda nesta quarta-feira, Vera Fischer receberá o Troféu Cidade de Gramado no Palácio dos Festivais.

