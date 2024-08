ERS-235 em Canela ganha nova rotatória para facilitar acesso e mobilidade

A Empresa Gaúcha de Rodovias (EGR) está finalizando a construção da nova rotatória na ERS-235, em Canela, que irá melhorar a fluidez e a segurança do trânsito na região. Nesta semana, as equipes iniciaram a pavimentação asfáltica da interseção — localizada no quilômetro 46 da rodovia.

A nova rotatória, do tipo “alongada”, proporcionará maior fluidez e segurança no trânsito, além de facilitar o acesso aos municípios vizinhos. A obra conta com um investimento de R$ 3 milhões e está sendo realizada no entroncamento da ERS-235 com a rua Júlio Travi. A previsão é que a obra seja concluída até o final de agosto, proporcionando mais conforto e segurança aos motoristas que utilizam essa via.

Durante a execução das obras, os motoristas devem redobrar a atenção, seguir as orientações do trânsito e respeitar os limites de velocidade. É possível que ocorram reduções de velocidade e trechos com tráfego em meia-pista. A sinalização provisória da rotatória já foi concluída, incluindo reforço para alertar aos condutores sobre a presença de postes nas laterais do fluxo que precisam ser removidos pela empresa de energia local.

O diretor-presidente da EGR, Luís Fernando Vanacôr, destaca a importância da obra para reorganizar o trânsito na Serra Gaúcha e Hortênsias. “A nova rotatória irá melhorar a mobilidade urbana da região, proporcionando mais segurança e fluidez nesta importante rota turística e econômica do nosso estado”.

Texto: Ascom/EGR

Foto: Raphael Nunes/EGR