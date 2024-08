“Oeste Outra Vez” é o melhor longa brasileiro do 52º Festival de Gramado

O longa levou três Kikitos, de Melhor filme, Melhor ator coadjuvante e Melhor fotografia. “Estômago 2: O Poderoso Chef” saiu com seis estatuetas de Gramado.

O western brasileiro “Oeste Outra Vez”, do diretor Erico Rassi, foi escolhido como melhor longa-metragem brasileiro do 52º Festival de Gramado. A cerimônia de premiação aconteceu na noite deste sábado (17), no tradicional Palácio dos Festivais. “Estômago 2: O Poderoso Chef” também se destacou e levou os Kikitos de melhor filme do júri popular, melhor ator, melhor roteiro, melhor direção de arte e melhor trilha musical. A noite ainda premiou as melhores produções nas mostras de documentários nacionais e de curtas-metragens brasileiros.

A ficção de Rassi, que retrata a fragilidade de homens brutos abandonados pelas mulheres que amam no sertão de Goiás, levou para a casa, além do principal prêmio da noite, os Kikitos de melhor ator coadjuvante para o estreante em longas Rodger Rogério e de melhor fotografia para André Carvalheira.

“O Clube das Mulheres de Negócios”, de Anna Muylaert, levou o prêmio especial do júri pelo conjunto do elenco, que trouxe para Gramado a discussão sobre estereótipos de gênero. O norte-rio-grandense “Filhos do Mangue” garantiu os prêmios de melhor direção e melhor atriz coadjuvante, enquanto “Barba Ensopada de Sangue” foi premiado com a melhor montagem. “Pasárgada”, estreia de Dira Paes na direção, levou o Kikito de melhor desenho de som.

Nicola Siri, que recebeu o Kikito de melhor ator em prêmio dividido com seu colega João Miguel por ‘Estômago 2: O Poderoso Chef’, agradeceu: “João, esse é de nós dois! Prêmios individuais no cinema não são prêmios individuais, são prêmios do cinema, de cada filme que está aqui, é uma delícia ver todos vocês aqui. É fundamental continuar investindo, fazendo sempre o cinema, viva a arte, viva a cultura”, comemorou.

Recebendo o Kikito de melhor atriz por ‘Cidade; campo’, Fernanda Viana comemorou o prêmio agradecendo ao festival e aos colegas de trabalho do cinema: “Queria agradecer muito ao Festival de Gramado pela resiliência e dizer que eu estou muito feliz e muito orgulhosa de estar aqui ao lado dos meus colegas de trabalho, de cena e de cinema, porque eu realmente acho que a gente faz parte da turma que vai mudar esse mundo. Viva o cinema!”.

“Oeste (Outra Vez) é um filme de Goiás, e acho que é um exemplo de resistência do cinema individual, do cinema independente. Acho importante dizer que para o cinema fora do eixo, o cinema do Centro-Oeste, o cinema tão pulverizado do Brasil continuar acontecendo, nós precisamos de políticas públicas, nós precisamos que o dinheiro, os recursos cheguem para que profissionais possam mostrar seu talento e contar suas histórias. Obrigada mesmo, é uma emoção profunda estar ganhando esse prêmio”, afirmou a produtora Cristiane Miotto.

A noite especial do audiovisual brasileiro ainda prestou uma homenagem ao apresentador Silvio Santos, com público de pé aplaudindo o apresentador que faleceu na data de encerramento do festival, em decorrência de broncopneumonia após infecção por Influenza.

