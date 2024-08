Semana Nacional da Pessoa com Deficiência Intelectual e Múltipla 2024: APAE de Canela promove programação especial

Entre os dias 21 e 28 de agosto, o Brasil celebra a Semana Nacional da Pessoa com Deficiência Intelectual e Múltipla, uma data importante dedicada à conscientização e promoção da inclusão social, com o objetivo de combater o preconceito e a discriminação contra as pessoas com deficiência (PcD). Neste ano, o tema da semana é “Nossa História: quem somos e o que fazemos”, destacando a importância de reconhecer e valorizar as trajetórias e contribuições das pessoas com deficiência na sociedade.

Em Canela, a Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais (APAE) preparou uma programação especial em alusão à data. As atividades, que envolvem ações lúdicas, artísticas e terapêuticas, foram cuidadosamente planejadas para os assistidos pela APAE.

O destaque da programação é o Sábado Especial D+, que ocorrerá no dia 24 de agosto. Este dia será marcado por uma série de atividades que visam integrar a comunidade com os assistidos pela APAE, oferecendo um espaço de troca, aprendizado e celebração. Além das atividades voltadas para os assistidos, o evento contará com a participação ativa da comunidade, promovendo a inclusão e a valorização das diferenças.

Confira a programação completa:

Dia- 20/08

Teatro de Bonecos

de 20 a 30 de agosto

Companhia Mundo Novo São Francisco de Paula

Jack e as Borboletas e O Voo da Arraia

10h e 13h30min – APAE/ Rodolfo Schlieper

Dia-24/08

Sábado Especial D+ ABERTO A TODA COMUNIDADE

14h – Abertura Espetáculo Humano – Alunos das Oficinas Artisticas da APAE Participação especial dos AMIGOS da APAE

* SONARTE

* GRUPO DE DANÇAS DA ESCOLA MUNICIPAL SANTA TEREZINHA

* TENDA DE ISIS

* BONECOS DA MONTANHA – HISTORIAS DO CARLÃO

CHARANGA DA APAE

– Rua fechada e com Brinquedos Infláveis

– Pipocas da Lele

– Pintura Facial – Chocolate Recreação

-1° Mostra de artes das oficinas Artísticas e Terapêuticas 14h às 16h 30min Salão da APAE

Dia 26/08

Teatro Bonecos

Companhia Daiane Cliquet Artes

Festa dos Animais

15h 30min-APAE/ Rodolfo Schlieper

Dia-27/08

Encontrão das APAES Bom Jesus

Profissionais e autodefensores

Dia – 29/08

Passeio na Fazenda Sonho Meu

Alunos adultos das oficinas artisticas e terapêuticas

9h às 16 h

Dia 30/8

Baladinha Especial D+

DJ JK

9h às 11h Salão da APAE

