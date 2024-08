Estação Campos de Canella celebra 100 anos com presente para comunidade

Famoso ponto turístico da serra gaúcha, a Estação Campos de Canella (www.estacaocanella.com.br), a tradicional “Rua Coberta de Canela”, celebra seus 100 anos de existência no sábado, dia 24 de agosto.

Para comemorar o centenário, a Novalternativa Incorporadora vai promover o espetáculo “Trilhos e Sonho: 100 Anos de História”,a partir das 18h30, em evento aberto para a comunidade.

Encenado pelos artistas da companhia teatral “Alefante – Fazendo Arte Diferente” e com direção de Cainã Kosarevitz, a peça fará uma viagem ao passado através de uma jornada emocional, revisitando a construção do local, mostrando a importância histórica para a cidade e região, o impacto para as pessoas e finalizando com uma celebração ao futuro.

De acordo com Kosarevitz, o espetáculo vai apresentar a Estação como um monumento vivo, que testemunha despedidas, reencontros e as vidas entrelaçadas ao longo de um século. “Vamos mostrar a transformação de um simples ponto de partida para um palco vibrante, onde histórias nascem e memórias são criadas”, antecipa, e completa: “Além de entretenimento, a obra pretende inspirar as próximas gerações para que continuem escrevendo novas histórias nesse lugar icônico”.

A programação comemorativa contará, ainda, com uma mensagem surpresa para os espectadores. “Queremos saudar o centenário deste espaço tão relevante para o município e o nosso turismo. A Estação Campos de Canella é hoje um refúgio e um símbolo de esperança”, afirma o diretor geral da Incorporadora, Fernando Bassani.

O executivo destaca que a Rua Coberta de Canela fortalece o sentimento de pertencimento dos canelenses, criando um laço sólido dacomunidade com a antiga estrada de ferro, que começou a ser construída em 1892, pelo empresário João Corrêa Ferreira da Silva.

O primeiro trecho que ligava Novo Hamburgo a Taquara entrou em funcionamento no ano seguinte, mas foi somente em 1924 que, à época chamada de Ramal Férreo de Taquara e Canella, inaugurou. “A estação de trem teve um papel fundamental no desenvolvimento e progresso de toda região. Ela faz parte da vida de muitos que, de alguma forma, tiveram suas vidas cruzadas aqui. Foi cenário para chegadas e partidas, perdas e conquistas, tristezas e alegrias, desamores e amores”, diz, e finaliza: “Queremos que a Estação Campos de Canella continue fazendo parte da vida das pessoas, através da preservação e valorização desse patrimônio cultural”.

A Rua Coberta de Canela fica no Largo Benito Urbani nº 77, bairro Centro. O local é famoso por ser um complexo turístico no coração da cidade e reunir o melhor da Gastronomia, Comércio, Cultura e Entretenimento.

Texto e fotos: Insider2 Comunicação