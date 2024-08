Criança morre na Serra Gaúcha por meningite de tipo raro; entenda o caso

Estudante de 10 anos foi atendido no Hospital de Canela e transferido para Caxias do Sul, mas não resistiu à doença.

Uma criança de 10 anos, residente em Canela, faleceu na última semana em decorrência de uma meningite bacteriana rara, do tipo Streptococcus pyogenes. O estudante, que frequentava a Escola Municipal Dante Bertoluci, foi inicialmente internado no Hospital de Caridade de Canela (HCC) e, posteriormente, transferido para o Hospital Geral em Caxias do Sul, onde veio a falecer horas depois.

O diagnóstico foi confirmado após exames laboratoriais, que identificaram a cepa específica da meningite. Embora extremamente letal, com alta taxa de mortalidade, essa forma da doença não é contagiosa, o que eliminou a necessidade de quarentena para familiares e colegas de classe.

A meningite Streptococcus pyogenes pode surgir como uma complicação de infecções preexistentes, como otites e faringites, apesar de a criança não apresentar histórico de doenças. Além disso, não há vacina disponível, nem no sistema público nem na rede privada, para prevenir esse tipo específico de meningite.

Diante do ocorrido, as autoridades de saúde de Canela reforçaram as orientações sobre os sintomas da meningite e a importância de buscar atendimento médico imediato ao menor sinal da doença. No Sistema Único de Saúde (SUS), estão disponíveis vacinas para outros tipos de meningite, como as vacinas Meningocócica C e ACWY.

A comunidade escolar da Escola Dante Bertoluci foi profundamente impactada pela perda do aluno. Em resposta, a Secretaria Municipal de Educação mobilizou suporte emocional para os estudantes e professores, com a presença de uma psicóloga e uma terapeuta para auxiliar no enfrentamento do luto. Homenagens ao estudante estão sendo planejadas, com a participação ativa dos colegas de classe.