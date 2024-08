31º Ronco do Bugio acontece em São Francisco de Paula nos dias 30 e 31 de agosto

O 31º Ronco do Bugio acontece nos dias 30 e 31 de agosto, no CTG Rodeio Serrano, localizado na Rua Benjamin Constant, 582, em São Francisco de Paula. A entrada para o evento é gratuita.

O Ronco do Bugio, criado em 1986, é um festival dedicado exclusivamente ao ritmo Bugio, uma manifestação musical originária do Rio Grande do Sul e considerada patrimônio cultural imaterial do município de São Francisco de Paula. O ritmo Bugio tem suas raízes na tentativa dos gaiteiros da região dos Campos de Cima da Serra de imitar o som do primata bugio. O primeiro registro musical do bugio data de 1956, com a composição “Casamento de Doralice” dos Irmãos Bertussi.

Programação do Festival

Dia 30 de agosto (sexta-feira)

Início às 18h30 Concorrentes da Fase Local e Instrumental de Gaita Apresentação de composições e peças instrumentais

Show com o Quarteto Coração de Potro

Baile com o grupo Batendo na Marca

Dia 31 de agosto (sábado)

9h30: Seminário e Roda de Conversa sobre o ritmo Bugio

Apresentação do Ronco Estudantil, com alunos da rede de ensino do município

18h: Show com Pedro Ernesto Denardin

Fase Geral do Festival Apresentação de músicas concorrentes em várias categorias



Premiação dos vencedores das categorias do festival:

1º lugar: Troféu + R$ 8.000

2º lugar: Troféu + R$ 5.000

3º lugar: Troféu + R$ 3.000

Ronco da Terra: Troféu + R$ 3.000

Melhor Instrumentista: Troféu + R$ 1.000

Melhor Intérprete: Troféu + R$ 1.000

Música Mais Popular: Troféu + R$ 1.000

Melhor Instrumental de Gaita: Troféu + R$ 1.000

Show com Cesar Oliveira e Rogério Melo

Baile com Volnei Gomes & Grupo Cantando Rio Grande

Dia 1º de setembro (domingo) – Programação Especial de Início do Mês Farroupilha

14h: Lançamento do livro “Mulheres Serranas 2” pela Editora Escrita Serrana, com sessão de autógrafos

16h: Homenagem aos 200 anos da imigração Alemã, com a presença dos CTGs da Rota Romântica

Apresentação das Invernadas Artísticas e Grupos de Dança

17h30: Show/Baile com Eduardo Gomes e Gilney Bertussi

O evento é patrocinado pelo Sicredi Pioneira e produzido pela NTN Produções.