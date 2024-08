Esporte Clube Serrano anuncia Campeonato de Boliche

O Esporte Clube Serrano, de Canela, está promovendo um Campeonato de Boliche, com início previsto para o próximo dia 9.

O evento, que já se tornou uma tradição entre os associados e a comunidade local, está com inscrições abertas e promete reunir amantes do esporte em uma competição repleta de diversão e espírito esportivo. As inscrições são gratuitas para sócios do clube, que também têm direito a um jogo gratuito por semana. Para não sócios, o valor é de R$ 20,00 por jogo. Cada equipe deve ser composta por, no mínimo, seis pessoas, e os jogos ocorrerão de segunda a sexta-feira, a partir das 18h, conforme a disponibilidade de cada equipe.

O campeonato seguirá um formato de 10 jogos por equipe, e ao final, os três melhores times e os três melhores jogadores serão premiados com troféus e medalhas. Equipes mistas também são permitidas, e a classificação levará em conta a participação de homens e mulheres.

Para mais informações e inscrições, os interessados podem entrar em contato pelo telefone (54) 99175.6298 ou diretamente na Secretaria do Esporte Clube Serrano.