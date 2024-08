2º lote dos ingressos dos grandes espetáculos do 39º Natal Luz de Gramado com desconto de 15% encerram dia 31

O prazo para comprar ingressos com desconto do segundo lote da 39ª edição do Natal Luz de Gramado termina no próximo domingo, dia 31 de agosto. O evento acontecerá entre os dias 24 de outubro de 2024 e 19 de janeiro de 2025, em Gramado, na Serra Gaúcha. O Nativitaten e O Grande Desfile de Natal são os espetáculos disponíveis para aquisição de tickets.

A venda de ingressos ocorre através do site oficial do evento www.natalluzdegramado.com.br e os descontos são concedidos por lotes. “Adquirindo o seu ingresso antecipado é possível garantir o melhor custo benefício para curtir o Natal Luz de Gramado”, disse a presidente da Gramadotur, Autarquia Municipal de Turismo responsável pela realização do Natal Luz, Rosa Helena Pereira Volk.

Neste mês de agosto o desconto do 2º Lote é de 15%, em setembro será 10% e em outubro, até o dia 23, será 5%.

O 39º Natal Luz de Gramado acontece de 24 de outubro de 2024 até 19 de janeiro de 2025 e é apresentado pelo Bradesco. A hospedagem oficial é da Laghetto e o apoio é da RBT Internet. A promoção é da Prefeitura Municipal de Gramado e realização da Gramadotur.

Foto – Cleiton Thiele/Natal Luz