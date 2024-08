Andrei Mendes destaca debate e parceria com Márcio Boelter em campanha

O candidato a prefeito pela Federação Brasil da Esperança, Andrei Mendes, dedicou a semana à mobilização e organização dos apoiadores e candidatos e candidatas à vereança a partir de reuniões internas. No entanto, segundo ele, o fato importante desta primeira etapa de campanha foi a participação do debate promovido pelo Portal da Folha, em parceria com a UCS, ocorrido ontem à noite.

Estreante neste tipo de confronto, Andrei afirma que se sentiu à vontade e teve oportunidade de mostrar as propostas do seu campo político. “Uma bela iniciativa da Folha, pudemos reafirmar nossa diferença em relação aos demais e mostrar que somos a verdadeira mudança que a cidade precisa”, garante.

Outro acontecimento desta semana que o candidato destaca foi o encontro ocorrido na terça-feira, 20, com o professor Márcio Gallas Boelter, que se dispôs a contribuir extraoficialmente como articulador político da campanha. O candidato a vice pela chapa, Júlio Nogueira, também participou da conversa.

Filiado ao Partido dos Trabalhadores, Márcio havia sido indicado inicialmente como pré-candidato a prefeito pela Federação, até sofrer um acidente (choque elétrico no início de junho), comprometendo sua fala, fato que o impossibilitou de manter a candidatura.

“Andrei é a única e real novidade política de Canela, a verdadeira esperança de renovação”, afirma Márcio. Ainda se recuperando de forma lenta, aos poucos o professor vai retomando suas atividades. “Sempre lutando pelo bem comum dos Canelenses”, ressalta.

Texto e foto: Federação Brasil da Esperança/divulgação